Telefoanele mobile nu mai sunt de mult timp folosite doar pentru apeluri sau mesaje. Tehnologia ne-a ajutat să avem într-un device mic foarte multe funcții, astfel încât acesta a devenit o necesitate.

Piața românească de telefoane mobile conține destule modele și branduri din care poți să-ți alegi un smarphone, problema este, însă, prețul acestora.

Costul unui smarphone modern poate fi o adevărată provocare pentru buzunarul celor care câștigă salariul minim pe economie, mai ales în contextul actual în care costurile vieții cresc constant.

În România, salariul minim pe economie a cunoscut o creștere importantă la începutul anului 2025. De la 1 ianuarie, nivelul brut a ajuns la 4.050 de lei pe lună, ceea ce reprezintă o majorare de 9,4% față de nivelul anterior de 3.700 de lei. În paralel, salariul net – suma pe care angajații o primesc efectiv – a crescut cu aproape 9%, ajungând la 2.574 de lei.

Salariul minim pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 165 de ore lunar, a ajuns la 24,496 lei. Valoarea efectivă primită de angajați poate varia în funcție de deducerile personale și de specificul fiecărui contract de muncă.

Unul dintre cele mai populare branduri de smartphone-uri este Apple, compania lansând chiar în toamna acestui an ultimul model. Este vorba despre seria de telefoane iPhone 17, în care intră:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

La unul dintre cele mai cunoscute magazine de electronice și electrocasnice din România, prețul pentru noul telefon de la Apple variază între 4.839 de lei și 12.549 de lei, în funcție de modelul pe care îl vrei, dar și de capacitatea de stocare.

Un alt brand popular în România este Samsung. Cele mai recente sunt:

Samsung Galaxy 25

Samsung Galaxy 25 Plus

Samsung Galaxy 25 Plus Ultra

Prețul pentru aceste modele este între 3.194 de lei și 6.599 de lei. La fel ca în cazul Apple, prețul diferă în funcție de capacitate, model și, uneori, de culoare.

Pentru un angajat care câștigă salariul minim net de 2.574 de lei pe lună, achiziționarea unui telefon mobil modern poate însemna economisirea mai multor luni de salariu.

Astfel, dacă un angajat din România și-ar dori să-și cumpere varianta basic de iPhone 17, atunci va trebui să să economisească aproape două luni întregi din salariul său, iar pentru cel mai scump model aproape cinci luni.

Modelele Samsung ar costa un angajat între o lună și o jumătate și două luni și jumătate din salariul minim net.

Acest lucru este aproape imposibil (dacă nu chiar imposibil în anumite contexte), având în vedere că mai există și alte costuri precum:

întreținerea

lumina

cumpărăturile

cheltuieli legate de copii (dacă este cazul)

În general, modelele noi de telefoane ar trebui să vină cu procesoare mai rapide, camere mai performante sau ecrane mai bune.

De asemenea, modelele mai noi primesc multe actualizări de sistem și, implicit, de securitate, în timp ce materialele folosite pot fi de o calitate mai bună.

Totuși, modelele populare ajung să coste mult prea mult față de alte modele, în timp ce nivelul de performanță poate rămâne același.

Mai mult, având în vedere că mereu ies pe piață telefoane noi, prețul acestora se depreciază rapid în decursulunui an.

Însă, cel mai important aspect ține de activitățile pe care le faci. Dacă ai nevoie doar de cele de bază, precum apeluri, mesaje, social media, browser, muzică, un smart phone modern dar la un preț mediu poate fi o alegere mult mai bună.