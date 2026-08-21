Ce se poate întâmpla cu o mașină parcată regulamentar. Regula introdusă recent

Vehiculele staționate regulamentar pe drumurile publice pot fi relocate de autorități în anumite situații prevăzute de Codul rutier. Măsura poate fi dispusă de polițiștii rutieri sau, în anumite cazuri, de polițiștii locali, atunci când este necesară eliberarea unei zone pentru desfășurarea unor lucrări, prestarea unor servicii publice ori intervenția echipajelor de urgență.

Regulile actuale au fost introduse după modificarea legislației rutiere prin OUG 84/2024. Până în 2024, cadrul legal viza ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar, însă ulterior a fost reglementată și posibilitatea relocării unor mașini care sunt parcate legal, atunci când există un interes public care justifică această măsură.

Astfel, Codul rutier prevede posibilitatea relocării vehiculelor staționate regulamentar pe drumurile publice atunci când este necesară protejarea interesului public general. Măsura nu este legată de săvârșirea unei contravenții de către proprietarul autoturismului, ci de necesitatea eliberării temporare a spațiului respectiv.

Relocarea poate fi decisă pentru a permite efectuarea unor lucrări sau prestarea unor servicii publice de interes național ori local. De asemenea, măsura poate fi necesară pentru intervenția serviciilor de urgență, în scopul prevenirii sau limitării efectelor unor accidente, calamități sau dezastre, potrivit celor relatate de avocatnet.ro.

Autoritățile pot lua această măsură și atunci când sunt necesare acțiuni pentru instituirea unor măsuri de ordine și siguranță publică. În funcție de situație, decizia poate aparține polițiștilor de la rutieră sau, în cazurile prevăzute de lege, polițiștilor locali.

Relocarea unui vehicul poate fi stabilită din oficiu sau la solicitarea administrației publice locale, a administratorului drumului public ori a instituțiilor care intervin în cazul unor accidente, calamități sau dezastre. Printre instituțiile care pot solicita o astfel de intervenție se numără serviciile de pompieri și ambulanță, atunci când prezența vehiculului împiedică desfășurarea intervenției.

După ridicare, vehiculul nu este transportat neapărat la un depozit. Potrivit regulilor aplicabile, mașina trebuie relocată în imediata apropiere a locului în care era staționată sau, după caz, în cel mai apropiat spațiu destinat parcării.

Proprietarul sau deținătorul vehiculului trebuie să fie informat de administrația publică locală ori, după caz, de administratorul drumului public cu privire la locul în care a fost mutată mașina. Informarea permite identificarea rapidă a autoturismului după efectuarea relocării.

În cazul unui vehicul staționat regulamentar care este relocat în condițiile prevăzute de lege, cheltuielile generate de operațiune nu sunt transferate proprietarului. Costurile pentru ridicare, transport, parcare sau depozitare sunt suportate de administrația publică locală ori de administratorul drumului public, după caz.

Prin urmare, proprietarul unui vehicul relocat în aceste condiții nu trebuie să achite contravaloarea operațiunilor efectuate de autorități. Regula se aplică situațiilor în care relocarea este dispusă pentru motivele prevăzute de Codul rutier și nu reprezintă o sancțiune pentru staționarea neregulamentară.

Vehiculul poate fi mutat chiar dacă a fost lăsat legal în locul respectiv, atunci când apar lucrări, intervenții sau alte situații pentru care este necesară eliberarea zonei. Măsura are astfel ca obiectiv asigurarea accesului pentru lucrări, servicii publice, intervenții de urgență ori acțiuni legate de ordinea și siguranța publică.

Unele administrații locale au stabilit, după apariția cadrului legal privind relocarea, și proceduri proprii referitoare la aplicarea acestui mecanism. Aceste proceduri vizează modul în care sunt gestionate operațiunile de ridicare și mutare a vehiculelor staționate regulamentar și comunicarea locului în care acestea au fost relocate.