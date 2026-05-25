Artistul român a participat în calitate de invitat special principal și a realizat lucrarea centrală a festivalului desfășurat în celebrul Parque Grande José Antonio Labordeta, în perioada 21–24 mai 2026.

Instalația florală, intitulată „Grădina care strălucește înăuntru”, a fost amplasată în Escalinata del Batallador, una dintre cele mai vizibile și fotografiate zone ale festivalului.

Proiectul realizat de Nicu Bocancea a implicat un efort logistic și artistic impresionant. Lucrarea a fost construită în trei zile intensive de muncă și finalizată în dimineața deschiderii oficiale a evenimentului.

Cifrele spectaculoase ale instalației florale

Element Detalii Floriști implicați 25 de floriști din România și Spania Fire de jerbera 12.000 Eprubete folosite 12.000 Bețe de ratan 25.000 Panglică satin 6 kilometri Lămpi decorative 55 Suprafață cu rapiță 300 mp

Potrivit organizatorilor, lucrarea a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate și fotografiate puncte ale festivalului.

Artistul floral român a vorbit despre experiența de la Zaragoza și despre procesul intens de creație din spatele instalației.

„A fost o onoare pentru mine să fiu invitat special și să creez la acest eveniment remarcabil pentru industria floristică mondială. Am avut cel mai ofertant spațiu de însuflețit și a fost o experiență de neuitat tot procesul creativ, de producție și implementare. Am manufacturat tot ceea ce s-a văzut, am dantelat fiecare detaliu cu grijă, pasiune și strădanie cât să creem o poezie vie și plutitoare din tot ansamblul și din fiecare element existent, din scările acelea superbe, din fântânile arteziene, din tot spațiul verde, din perspectiva aceea de 600 de mp care deschidea practic întregul parc și eveniment.”

Acesta a povestit că echipa a lucrat într-un ritm intens pentru finalizarea instalației înainte de deschiderea oficială.

„Am muncit mult, dar ne-am și bucurat unii de alții și cu toții de frumusețea meseriei noastre. Glumeam cu colegii mei români, obișnuiți cu ritmul meu alert de muncă și creație, că le-am scos din obicei spaniolilor ideea de „siestă” cât am stat acolo. În afară de pauza de masă, nimeni nu avea respiro decât când știam că am desăvârșit tot ceea ce ne-am propus.”

Nicu Bocancea spune că reacția publicului a fost una dintre cele mai importante recompense ale proiectului.

„A fost intens, dar și cu satisfacția unui rezultat ce a emoționat vizitatorii. Aproape ne-au dat lacrimile când priveam oamenii care zâmbeau, visau sau chiar începeau să danseze la vederea cadrului creat de noi.”

Recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați directori de creație florală din Europa, Nicu Bocancea este cunoscut pentru instalațiile spectaculoase prezentate la evenimente internaționale și competiții de profil.

Artistul spune că proiectele sale pornesc de la ideea de a transforma elemente simple în experiențe emoționale puternice.

„Mi-am dorit să creez spectacol și frumusețe din simplitatea și firescul unor flori și materiale din afara trendurilor, fără strălucire evidentă sau branding puternic, dar cu o bogăție profundă în esența lor. Am ales de data aceasta bambusul și firele de jerbera, pentru că de multe ori mi se pare nedrept că anumite flori nu au șansa de a fi în prim plan. Mi-am propus să le fac dreptate de câte ori am ocazia😊.”

Succesul instalației realizate la Zaragoza Florece i-a adus lui Nicu Bocancea și invitația de a susține o demonstrație live în spațiul Nueva Arboleda din cadrul festivalului.

La demonstrație au participat:

experți internaționali;

floriști;

pasionați de artă florală;

reprezentanți ai industriei creative.

Organizatorii au apreciat contribuția artistului român la eveniment și impactul vizual al lucrării centrale prezentate în cadrul festivalului.