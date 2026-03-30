Avertisment privind coduri QR false de pe parcometrele din Capitală
Primăria Municipiului București avertizează șoferii asupra apariției unor coduri QR false lipite pe parcometre, în special în zona Unirii.
Reprezentanții instituției atrag atenția că aceste coduri nu fac parte din sistemul oficial de plată și pot duce la compromiterea datelor bancare ale utilizatorilor.
Autoritățile locale explică faptul că accesarea acestor coduri direcționează utilizatorii către pagini false, care imită interfața oficială de plată.
Acolo sunt solicitate informații sensibile, precum numărul cardului bancar, data de expirare și codul CVC.
Cu toate acestea, plata nu este procesată, parcarea nu este achitată, iar datele bancare pot fi compromise din cauza acestor coduri QR.
Care sunt metodele sigure de plată? Mesaj și privind „parcagiii”
Primăria subliniază că parcometrele nu folosesc coduri QR pentru plată și recomandă utilizarea exclusivă a metodelor oficiale, precum plata prin SMS, aplicațiile mobile dedicate, parcometrele, stațiile SelfPay sau platforma online abonamente.cmpb.ro.
Aplicațiile sunt:
- Aplicația mobilă Parking București
- Aplicația parteneră AmParcat
- Aplicația parteneră Qport
În paralel, instituția anunță că a început demersuri, împreună cu autoritățile competente, pentru identificarea și sancționarea celor responsabili de aceste fraude, precum și pentru îndepărtarea stickerelor.
Totodată, reprezentanții Primăriei avertizează asupra persoanelor care pretind că încasează taxe de parcare.
Aceștia nu mai sunt autorizați, iar practicile lor sunt descrise ca forme de presiune sau „cerșetorie mascată”. Cetățenii sunt îndemnați să nu le ofere bani parcagiilor și să sesizeze situațiile la dispeceratul Poliției Locale.
Postarea integrală a Primăriei Municipiului București
„⚠️ ATENȚIE la codurile QR de pe unele parcometre!
Sunt FALSE și vă pot lăsa fără bani
Parcometrele NU au și NU folosesc coduri QR pentru plată.
În zona Unirii, au fost identificate stickere cu coduri QR FALSE, lipite pe parcometre.
Accesarea lor vă duce către o pagină falsă, care imită interfața oficială. Acolo vi se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă:
❌ plata NU este procesată
❌ parcarea NU este achitată
❌ datele dvs. bancare pot fi compromise
Împreună cu autoritățile competente, am demarat demersuri pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile, precum și pentru îndepărtarea acestor stickere frauduloase.
Cum vă protejați:
– NU scanați coduri QR de pe parcometre
– Folosiți doar metodele oficiale de plată:
✔️SMS
✔️Aplicația mobilă Parking București
✔️Aplicația parteneră AmParcat
✔️Aplicația parteneră Qport
✔️Parcometre
✔️Cash la stații SelfPay
✔️Platforma online abonamente cmpb.ro
NU-I ÎNCURAJAȚI PE PARCAGII
De asemenea, țineți cont că nu mai există persoane autorizate care să încaseze tariful de parcare. Compania Municipală Parking București a renunțat la încasatori.
Ei practică un fel de „cerșetorie mascată” și șantaj, astfel că Poliția Locală a Municipiului București este cu ochii pe ei. Nu le dați bani! Dacă îi vedeți, sunați la 021/9752, dispeceratul Poliției Locale!
Fiți precauți!”, se arată în postarea Primăriei Municipiului București.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.