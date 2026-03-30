Primăria Municipiului București avertizează șoferii asupra apariției unor coduri QR false lipite pe parcometre, în special în zona Unirii.

Reprezentanții instituției atrag atenția că aceste coduri nu fac parte din sistemul oficial de plată și pot duce la compromiterea datelor bancare ale utilizatorilor.

Autoritățile locale explică faptul că accesarea acestor coduri direcționează utilizatorii către pagini false, care imită interfața oficială de plată.

Acolo sunt solicitate informații sensibile, precum numărul cardului bancar, data de expirare și codul CVC.

Cu toate acestea, plata nu este procesată, parcarea nu este achitată, iar datele bancare pot fi compromise din cauza acestor coduri QR.

Primăria subliniază că parcometrele nu folosesc coduri QR pentru plată și recomandă utilizarea exclusivă a metodelor oficiale, precum plata prin SMS, aplicațiile mobile dedicate, parcometrele, stațiile SelfPay sau platforma online abonamente.cmpb.ro.

Aplicațiile sunt:

Aplicația mobilă Parking București

Aplicația parteneră AmParcat

Aplicația parteneră Qport

În paralel, instituția anunță că a început demersuri, împreună cu autoritățile competente, pentru identificarea și sancționarea celor responsabili de aceste fraude, precum și pentru îndepărtarea stickerelor.

Totodată, reprezentanții Primăriei avertizează asupra persoanelor care pretind că încasează taxe de parcare.

Aceștia nu mai sunt autorizați, iar practicile lor sunt descrise ca forme de presiune sau „cerșetorie mascată”. Cetățenii sunt îndemnați să nu le ofere bani parcagiilor și să sesizeze situațiile la dispeceratul Poliției Locale.