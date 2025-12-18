Produsele comercializate pe piața din România vor avea un cod QR unic de înregistrare, a cărui scanare va permite accesul la date complexe despre produs și va ușura verificările realizate de ANPC, inclusiv pentru identificarea rapidă a celor neconforme.

Practic, sistemul funcționează ca un pașaport digital al produsului sau ca o „carte de identitate”, similară celei utilizate în cazul autovehiculelor, permițând trasabilitatea completă – de la fabrică până la reciclare.

Introducerea Pașaportului Digital al Produsului se face printr-o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Economiei, care transpune planul de lucru al Comisia Europeană pentru perioada 2025–2030 și Regulamentul (UE) 2024/1781.

Documentul va conține informații despre ușurința cu care pot fi înlocuite componentele – precum bateria sau ecranul – și va oferi linkuri directe către manualele de dezasamblare. Totodată, va afișa amprenta de carbon, respectiv cantitatea de emisii CO₂ generate în procesul de producție.

Pașaportul digital va indica prezența magneților permanenți sau a metalelor critice, facilitând recuperarea acestora de către centrele de reciclare. De asemenea, va preciza perioada minimă pentru care producătorul garantează actualizări de securitate și de funcționare.

Potrivit proiectului de act normativ, noile reguli obligă producătorii să adopte principiile de proiectare sustenabilă încă din faza de design (Ecodesign). Produsele greu reparabile sau cu o amprentă de mediu peste limitele admise vor fi eliminate treptat de pe piață. Pentru companii, documentația tehnică trebuie păstrată riguros, iar înregistrarea în registrele digitale europene devine obligatorie.

Autoritățile cu atribuții de control sunt:

ANPC, care va monitoriza produsele destinate consumatorilor;

ISCIR, responsabilă de supravegherea echipamentelor industriale;

Ministerul Mediului, care va verifica amprenta de carbon și utilizarea substanțelor periculoase.

În timpul unui control, inspectorii ANPC vor scana pașaportul digital și vor verifica instantaneu dacă declarația de conformitate este validă în registrul digital european, eliminând birocrația documentelor pe suport de hârtie.

Conform directivelor europene, Pașaportul Digital al Produsului va fi implementat etapizat. Primele categorii vizate în perioada 2026–2027, selectate în funcție de impactul asupra mediului, sunt:

Baterii – bateriile industriale și cele pentru vehicule electrice, deja reglementate, vor utiliza un pașaport digital complet funcțional din 2026;

Textile – prioritate pentru 2027, cu accent pe trasabilitatea fibrelor, interzicerea distrugerii stocurilor nevândute și scorul de durabilitate;

Electronice – smartphone-uri, tablete și laptopuri, cu date despre „dreptul la reparare”, disponibilitatea pieselor de schimb și eficiența bateriei;

Anvelope – monitorizarea rezistenței la rulare, gradului de abraziune și capacității de reșapare;

Mobilă – substanțele chimice utilizate și ușurința dezasamblării pentru reciclare.

Materiale precum fierul și oțelul, aluminiul și produsele chimice vor necesita, la rândul lor, pașaport digital pentru a putea fi folosite în fabricarea altor bunuri.

Pentru moment, rămân în afara acestui sistem – cel puțin pentru următorii doi ani – alimentele și furajele pentru animale, medicamentele și produsele veterinare, precum și bunurile legate de siguranța națională și apărare.

Pentru România, introducerea Pașaportului Digital al Produsului marchează alinierea la standardele de consum ale viitorului, unde durabilitatea și transparența devin mai importante decât prețul scăzut.