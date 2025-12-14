Potrivit cercetării INS, numărul produselor de protecţie a plantelor comercializate în 2024 a crescut cu 8,2% faţă de anul anterior, ajungând la 933 de produse la nivel naţional.

Pe regiuni de dezvoltare, cele mai mari creşteri au fost raportate în Sud-Vest Oltenia (+13,2%), Sud-Est (+9,3%), Nord-Est (+8,9%), Nord-Vest (+6,3%), Sud-Muntenia (+5,8%) şi Centru (+4,4%). În schimb, scăderi ale numărului de produse comercializate au fost înregistrate în Regiunea Vest (-5,2%) şi Bucureşti-Ilfov (-0,6%).

Produsele de protecţie a plantelor sunt vândute atât sub formă solidă (kilograme), cât şi sub formă lichidă (litri). Din punct de vedere al volumelor, în 2024 cantitatea totală vândută a scăzut cu 2,3% la produsele lichide, în timp ce produsele solide au înregistrat o creştere de 8,4% faţă de 2023.

În cazul fungicidelor, cantitatea vândută sub formă solidă a scăzut cu 11,3% în 2024 comparativ cu anul anterior. Cele mai mari volume de fungicide solide s-au comercializat în Regiunea Centru (26,1%), Sud-Muntenia (20,8%), Vest (14,1%) şi Bucureşti-Ilfov (7,7%).

Și la fungicidele comercializate sub formă lichidă s-a consemnat o reducere, de 9,4% faţă de 2023. Din punct de vedere regional, Sud-Muntenia a ocupat primul loc, cu 37,8% din cantitatea vândută, urmată de Centru (14,1%), Sud-Est (13,8%) şi Vest (12,0%).

Datele INS arată o evoluţie diferită în cazul insecticidelor. Cantitatea vândută sub formă solidă a crescut cu 9,2% în 2024, comparativ cu anul anterior. Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Regiunea Centru (40,4%), Sud-Est (13,2%), Vest (11,9%) şi Nord-Vest (9,1%).

Și insecticidele sub formă lichidă au avut o dinamică pozitivă, cu o creştere de 19,5%. Cele mai mari cantităţi au fost comercializate în Sud-Muntenia (30,3%), Centru (25,4%), Vest (14,0%) şi Sud-Est (8,6%).

Un avans semnificativ a fost consemnat la erbicidele vândute în stare solidă, unde cantitatea comercializată a crescut cu 82,6% faţă de 2023. Sud-Muntenia a concentrat 35,2% din cantitatea totală vândută, urmată de Vest (16,4%) şi Sud-Est (13,8%).

În schimb, la erbicidele sub formă lichidă, cantitatea vândută a scăzut cu 3,5% faţă de anul anterior. Cele mai mari ponderi s-au înregistrat în Sud-Muntenia (24,0%), Vest (22,6%) şi Centru (15,1%).

Statisticile INS includ şi categoria „alte produse de protecţie a plantelor”, care cuprinde moluscocide, produse de reglare a creşterii plantelor (regulatori de creştere), alte produse de protecţie a plantelor (uleiuri minerale, uleiuri vegetale, produse de sterilizare a solului, nematocide, rodenticide, dezinfectanţi ai solului, repelenţi etc).

În această categorie, cantitatea vândută a crescut cu 39,2% la produsele lichide şi cu 12,7% la cele solide. La produsele solide, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Regiunea Centru (39,0%), Vest (14,1%) şi Sud-Vest Oltenia (12,9%). În cazul produselor lichide, Regiunea Centru a deţinut 47,6% din cantitatea vândută, urmată de Vest (17,6%) şi Sud-Muntenia (13,3%).