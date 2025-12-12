Din cuprinsul articolului Rata anuală a inflației a atins 9,76% în noiembrie

Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în contextul în care scumpirile continuă să afecteze majoritatea categoriilor de consum. Datele oficiale publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS) arată că presiunile asupra prețurilor rămân puternice, în special în zona serviciilor.

Potrivit statisticilor, serviciile s-au scumpit cu 10,99% față de noiembrie 2024, în timp ce prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 10,73%. Pe segmentul alimentar, majorarea anuală a fost de 7,64%, un ritm mai moderat comparativ cu celelalte categorii, dar care continuă să apese asupra bugetelor gospodăriilor.

INS precizează că „Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%. Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 – noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 – noiembrie 2024) a fost 6,9%”.

Evoluția inflației la nivel european

Indicatorul utilizat la nivelul Uniunii Europene, Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC), arată de asemenea o creștere a prețurilor în noiembrie. Comparativ cu luna octombrie 2025, IAPC a fost 100,49%.

Calculată pe baza acestui indice, rata anuală a inflației în noiembrie 2025, raportată la noiembrie 2024, a fost de 8,6%, un nivel inferior celui calculat pe baza indicelui național, dar care confirmă menținerea presiunilor inflaționiste. Totodată, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, determinată pe baza IAPC, a fost de 6,5%.

Prognoza BNR: inflația rămâne ridicată și în 2026

În acest context, Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025. Potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, estimarea a fost majorată la 9,6%, de la 8,8% anterior.

Pentru anul 2026, banca centrală anticipează o temperare treptată a inflației, până la 3,7% la sfârșitul anului, față de un nivel de 3% estimat în prognoza anterioară.

Datele INS și perspectivele BNR indică faptul că, deși inflația dă semne de stabilizare la un nivel ridicat, procesul de dezinflație va fi unul lent, iar presiunile asupra prețurilor vor continua să fie resimțite atât de populație, cât și de mediul de afaceri.