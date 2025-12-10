Institutul Național de Statistică arată o dinamică favorabilă pentru exporturile României în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, cu un total de 81,054 miliarde euro. Importurile se situează la 108,547 miliarde euro, într-un context marcat de cerere internă ridicată și de nevoia companiilor de componente și materii prime.

INS precizează că „în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025, exporturile FOB au însumat 81,054 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 108,547 miliarde euro”, iar diferența dintre cele două fluxuri este în continuare substanțială. Creșterea exporturilor cu 4,3% și cea a importurilor cu 3,4%, față de perioada similară a anului trecut, arată un ritm ceva mai alert al vânzărilor externe, dar insuficient pentru a reduce ecartul dintre cele două capitole.

Deficitul comercial ajunge la 27,493 miliarde euro, cu „275,7 milioane euro (+1%)” mai mult decât în primele zece luni din 2024.

În luna octombrie, evoluția schimburilor comerciale este mai echilibrată decât în lunile precedente. Exporturile ating 8,874 miliarde euro, iar importurile 11,879 miliarde euro, rezultând un deficit lunar de 3,005 miliarde euro.

INS subliniază că „exporturile din luna octombrie 2025 au crescut cu 5,1%, iar importurile au scăzut cu 2,4%” față de aceeași lună a anului trecut. Această combinație – creștere pe partea de export și diminuare a importurilor – contribuie la o ușoară îmbunătățire a balanței lunare.

Structura exporturilor și importurilor rămâne concentrată în principal în jurul segmentului industrial. Două categorii domină comerțul exterior:

1. Mașini și echipamente de transport

46,5% din exporturi

36,6% din importuri

Aceste valori arată că România continuă să fie un furnizor important de componente auto, cablaje, sisteme electrice, echipamente industriale și vehicule asamblate. În același timp, dependenta de importurile de componente esențiale se menține ridicată.

2. Alte produse manufacturate

27% din exporturi

28,4% din importuri

Categoria include articole din metal, produse chimice, materiale plastice, mobilă, textile și bunuri cu valoare medie adăugată.

Ponderea ridicată a acestor grupe confirmă rolul industriei prelucrătoare drept pilon central al economiei și motor al comerțului exterior.

România continuă să fie puternic ancorată în piața unică europeană. INS arată că:

schimburile intra-UE27 au însumat 58,051 miliarde euro la exporturi și 78,399 miliarde euro la importuri, reprezentând 71,6% din total exporturi și 72,2% din total importuri.

Aceste proporții confirmă dependența majoră a economiei românești de comerțul intracomunitar.

schimburile extra-UE27 au ajuns la 23,002 miliarde euro la exporturi și 30,147 miliarde euro la importuri, adică 28,4% din exporturi și 27,8% din importuri.

România menține, așadar, o distribuție stabilă între piețele europene și cele din afara Uniunii, în special în contextul volatilității internaționale.

Creșterea exporturilor într-un ritm mai alert decât importurile este un semnal pozitiv pentru industrie și competitivitate externă, însă nivelul ridicat al deficitului comercial continuă să fie o vulnerabilitate macroeconomică. Datele INS indică faptul că, deși economia produce și exportă mai mult, dependența de importuri rămâne foarte mare, în special în sectoarele industriale avansate.