Primăria Municipiului Arad propune ca prețul unui bilet la transportul public să fie redus la 1 leu (TVA inclus), în contextul scumpirilor din ultimele săptămâni, dar și din dorința Conducerii de a încuraja utilizarea transportului public, în special a tramvaielor și autobuzelor electrice, în detrimentul transportului individual.

Anunțul a fost făcut marți, 31 martie, de primarul Călin Bibarț. Bibart are pregătit proiectul de hotărâre prin care propune introducerea tarifului unic de 1 leu (TVA inclus) pentru un tichet de călătorie valabil o zi întreagă pe toate liniile de transport public din municipiul Arad. În mod normal, prețul unui bilet la transportul public este de 4,5 lei, biletul fiind valabil doar o oră.

„Mi-am dorit să avem un transport public gratuit, însă legislația actuală nu permite autorităților locale să acorde gratuitate tuturor călătorilor. În aceste condiții, până vom avea o legislatie corespunzătoare, propun o soluție alternativă și anume un tarif de 1 leu pe 24 de ore pentru toți cetățenii.”, a declarat Bibarț, potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Municipiului Arad.

Potrivit comunicatului de presă, proiectul de hotărâre urmează să fie publicat în transparență decizională, apoi transmis pentru obținerea avizelor necesare de la instituțiile competente. Ulterior, proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii publice și aprobării Consiliului Local Municipal, precum și celorlalte unități administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară pentru transport. Implementarea ideii este estimată într-un interval de o lună și jumate/două luni, în funcție de durata procedurilor de avizare.

Anunțul făcut de Bibarț a stârnit rapid un val de reacții din partea arădenilor. Propunerea, deși văzută de mulți drept o măsură bună, nu este lipsită de critici.

Numeroși locuitori au salutat inițiativa, considerând-o o soluție reală în contextul scumpirilor recente. Există însă și reacții ironice sau critice, care pun sub semnul întrebării modul de implementare.