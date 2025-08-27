Datele sondajului Avangarde indică faptul că majoritatea participanților au o atitudine negativă față de Mișcarea Legionară.

La întrebarea directă privind caracterul organizației, 59% dintre cei chestionați au afirmat că a fost criminală, 17% au oferit un răspuns contrar, iar restul de 24% nu au dorit să se pronunțe.

Rezultatele diferă însă în funcție de nivelul de educație al participanților. Persoanele cu studii superioare au arătat o opoziție mai fermă, 73% dintre acestea considerând organizația ca fiind criminală, iar doar 14% exprimând o opinie contrară.

Procente mai mici de respingere se regăsesc în rândul celor cu educație gimnazială sau liceală. Aproximativ jumătate dintre aceștia consideră organizația ca fiind criminală, în timp ce 23% dintre respondenții cu studii gimnaziale și 17% dintre cei cu studii liceale au o opinie diferită. Restul au evitat să răspundă.

Sondajul relevă și opiniile împărțite despre figura mareșalului Ion Antonescu. La nivel general, 29% dintre respondenți îl consideră un erou, 35% îl cataloghează drept criminal de război, iar 36% nu au o părere sau evită să răspundă.

Nivelul de educație influențează semnificativ aceste percepții. Printre cei cu studii superioare, 35% îl consideră erou, iar 41% îl văd ca pe un criminal de război.

În rândul celor cu studii liceale, 27% au o percepție pozitivă, iar 33% una negativă. La nivel gimnazial, 18% îl cataloghează drept erou și 32% criminal, în timp ce jumătate evită să se pronunțe.

Diferențele mari la categoria „nu știu sau nu răspund” arată o lipsă de poziționare mai ales în segmentele cu studii mai reduse. La acest capitol, 50% dintre cei cu educație gimnazială nu și-au exprimat opinia, comparativ cu 40% dintre liceeni și doar 24% dintre cei cu studii superioare.

Participanții au fost întrebați și despre acordul cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”, cunoscut slogan legionar. Autorii sondajului menționează că nu se poate determina dacă respondenții au conștientizat asocierea cu Mișcarea Legionară.

La nivel general, 50% dintre respondenți au declarat că sunt de acord cu acest slogan, 38% au exprimat dezacord, iar 12% nu au oferit un răspuns.

Datele sunt similare pe segmente de educație, cu variații minore. 51% dintre cei cu studii superioare și 50% dintre cei cu studii liceale aprobă afirmația, în timp ce 48% dintre persoanele cu educație gimnazială au aceeași opinie.

Dezacordul este mai vizibil la cei cu studii superioare, cu 41%, comparativ cu 36% la liceu și 38% la gimnaziu.

Sondajul Avangarde a fost efectuat în perioada 19 – 28 august. Metoda de colectare a fost interviul telefonic, iar eșantionul a inclus 1.100 de persoane adulte, cu vârsta de peste 18 ani.

Nivelul de încredere al studiului este de 95%, cu o marjă de eroare de +/- 3%. Rezultatele indică percepții complexe asupra unor teme istorice controversate, diferențiate în funcție de nivelul de educație și disponibilitatea de a răspunde.

Rezultatele sondajului Avangarde reflectă dezbaterile continue din societatea românească privind memoria istorică și personalitățile controversate ale secolului XX. Specialiștii consideră că nivelul ridicat de indecizie, mai ales în rândul persoanelor cu educație redusă, indică o nevoie de informare și educație istorică mai aprofundată.

Raportul de cercetare – Mișcarea legionară, percepții și reprezentări, îl puteți vizualiza mai jos: