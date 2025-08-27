Proiectul de hotărâre prevede modificarea HCGMB 46/2024, document care stabilea categoriile de cheltuieli de protocol. În forma adoptată la începutul anului, nu existau sume destinate interpretariatului, deși aceste servicii sunt indispensabile pentru acțiunile oficiale.

Referatul de aprobare explică faptul că normativele de cheltuieli stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 au fost actualizate ultima dată în 2018 și nu mai reflectă realitatea economică.

Astfel, multe categorii de cheltuieli necesare Primăriei Municipiului București nu se regăsesc în lista actuală, iar costurile reale de pe piață au crescut semnificativ în ultimii ani.

Potrivit raportului de specialitate, interpretariatul – mai ales în limbi considerate rare, precum araba – presupune costuri ridicate pe piața de profil. Pentru a răspunde acestor nevoi, limita maximă propusă este de 1.850 lei pe oră pentru fiecare interpret, sumă aliniată prețurilor actuale.

Municipiul București organizează anual conferințe, seminarii, întâlniri oficiale și vizite bilaterale, iar serviciile de interpretariat sunt indispensabile pentru buna desfășurare a acestor evenimente.

Documentul subliniază că Bucureștiul are în prezent acorduri de înfrățire cu orașe precum Atena, Ankara, Chișinău și Beijing. De asemenea, există 15 înțelegeri de cooperare cu orașe importante la nivel global, printre care Paris, Belgrad, Roma, Montreal, Viena sau Hanoi.

În plus, Capitala este membru activ al unor organizații internaționale precum Asociația Mondială a Marilor Metropole, Uniunea Capitalelor din Uniunea Europeană, Asociația Internațională a Primarilor Francofoni și rețeaua Orașelor Interculturale.

Aceste implicări aduc la București delegații oficiale, dar și invitații pentru primarul general și reprezentanții municipalității de a participa la evenimente externe.

În lipsa unui buget realist pentru interpretariat, aceste activități pot fi serios afectate.

Dacă proiectul va fi aprobat, Primăria Capitalei va putea aloca până la 1.850 lei pe oră pentru interpreți, în cadrul acțiunilor oficiale și evenimentelor de protocol. Măsura, potrivit autorităților, este justificată prin creșterea prețurilor de pe piață, dar și prin extinderea relațiilor internaționale ale Bucureștiului.