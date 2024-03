Gabriela Firea argumentează că pentru a debloca bugetul Primăriei Capitalei este esențial să se ajungă la un consens politic. Prin urmare, este crucial ca liderii partidelor să colaboreze și să ia o hotărâre în acest sens.

„Primăria Capitalei este într-un blocaj fără precedent, lăsată fără buget chiar de către primarul general. Când vii cu un proiect nerealist, nu poți avea pretenția să fie aprobat. Trebuie să te gândești la toți bucureștenii, dacă vrei să fii sprijinit.

Este clar un moment zero pentru Capitală! Dreapta Unită s-a destrămat și Nicușor Dan nu mai are majoritate în Consiliul General al Municipiului București. Este nevoie de o nouă majoritate, a bucureștenilor, nu a primarului general!

PSD București a fost mereu alături de toți bucureștenii și activitatea consilierilor generali din toți acești trei ani și jumătate este cea mai bună dovadă. Am fost ignorați, proiectele noastre au ajuns târziu sau deloc la vot, amendamentele pe care le-am depus an de an au fost respinse. Mereu am solicitat discuții cu primarul general, tot timpul în acești ani am fost deschiși să lucrăm pentru oameni. Nu ne-a băgat în seamă! Nici acum Nicușor Dan nu a fost serios și a chemat consilierii la discuții doar de fațadă, de pe-o zi pe alta. Cred că ne-am convins despre bunele sale intenții pentru bucureșteni și oraș.

Soluția poate veni acum doar de la echipa social-democrată! Bucureștenii nu trebuie să fie pedepsiți din cauza incapacității lui Nicușor Dan de lucra pentru oameni. Așa cum s-a creat o coaliție de guvernare națională, avem nevoie de un consens politic pentru bugetul Capitalei. Invit PNL București să deblocăm bugetul Capitalei și să le oferim bucureștenilor proiecte benefice! Să decidem împreună cele mai bune amendamente la proiectul propus de Nicușor Dan”, a transmis aceasta.