Pagina „Știri din Moldova” a fost creată la 23 iunie și este administrată din Ucraina și SUA. În ultimele săptămâni, a promovat constant 15–20 de reclame plătite, conținând afirmații alarmiste și nefondate.

În perioada analizată, nouă dintre cele 14 reclame active la finalul lunii iulie erau fragmente din emisiunea „Gonța Media” a jurnalistului Gheorghe Gonța, opozant al guvernării. Șase dintre aceste materiale îl aveau invitat pe Sergiu Badan, cunoscut pentru promovarea mesajelor propagandistice, iar trei îl prezentau pe politicianul Andrei Năstase, critic la adresa guvernului, conform publicației Stop Fals.

Celelalte reclame includeau interviuri stradale cu persoane necunoscute sau colaje video cu informații alarmante despre integrarea europeană. Printre mesajele promovate se regăseau idei conform cărora diaspora ar fi persecutată de autorități, alegerile ar urma să fie falsificate, Moldova ar fi devenit nesigură, iar interzicerea simbolurilor din 9 mai ar fi o formă de opresiune. Unele afirmații nu aveau temei sau probe, fiind imposibil de verificat.

Pagina „Твой Голос Нужен Молдове”, creată tot la 23 iunie și administrată din Ucraina și SUA, nu sponsorizează reclame, dar publică constant conținut anti-european și anti-guvernamental. Pe 22 iulie, a distribuit informații despre deschiderea unor tabere pentru migranți din Africa de Nord în mai multe localități din Moldova, susținând că acestea ar urma să găzduiască 10.000 de persoane.

Pagini cu aparență de divertisment, precum „Videoclipuri amuzante” și „Podgorie moldovenească”, au fost create recent și publică materiale manipulatorii. „Videoclipuri amuzante”, lansată pe 26 iunie, a sponsorizat clipuri generate cu inteligență artificială, în care se repetă narativul fals despre fraudarea alegerilor și se face legătura între summitul Moldova – Uniunea Europeană din 4 iulie 2025 și teme conspiraționiste.

„Podgorie moldovenească”, creată la 5 iulie, publică imagini și videoclipuri în stilul serialului animat „The Simpsons” și promovează mesaje manipulatorii legate de așa-numitul „scenariu ucrainean” pentru Moldova, persecuția politică a membrilor blocului Victorie și importanța exagerată a protestelor pro-ruse.

Analizele arată că aceste pagini sunt parte dintr-o strategie de campanie de dezinformare desfășurată împotriva Republicii Moldova, vizând diminuarea încrederii publicului în instituțiile statului și în direcția europeană a țării. Publicarea și sponsorizarea de conținut manipulator de pe pagini anonime este considerată un instrument al războiului hibrid, strategie utilizată și înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional din octombrie 2024.

În perioada mai–iunie 2024, cinci dintre cele mai active pagini anonime au sponsorizat materiale în valoare de aproximativ 61.000 de euro, majoritatea conținând informații false sau speculații, favorabile lui Ilan Șor și blocului Victorie, condus de acesta. În acea perioadă, printre persoanele promovate se numărau propagandiști precum Veaceslav Valico și Tudor Șoilița.