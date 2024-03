În cadrul unui interviu, Traian Băsescu a exprimat aprecierea sa față de munca actualului primar general. Potrivit fostului președinte, Nicușor Dan a avut curajul să abordeze „problemele grele ale Bucureștiului”. Iar acesta este lucru pe care alți primari nu l-au făcut, spune el.

Întrebat dacă îi place de Nicușor Dan ca primar general al Bucureștiului, fostul președinte a răspuns:

Traian Băsescu a afirmat, totodată, că Gabriela Firea „are o problemă în partid”. Acesta a adăugat că decizia de a nu fi desemnată ca și candidat al PSD pentru Primăria Capitalei indică o lipsă de încredere din partea premierului Marcel Ciolacu.

„Nu cu mine are o problemă, sau nu eu cu dânsa am o problemă. Are o problemă în partid. Rar se întâmplă ca un partid să aibă un candidat care oricum ai da sondajele iese prima sau a doua și să n-o pui să candideze.

E clar că e neîncrederea lui Ciolacu. Lui Ciolacu îi e frică de această doamnă că ar putea să câștige alegerile la Capitală și o să se trezească cu ea, „știi ceva, domn Ciolacu? Am câștigat la Capitală, în septembrie m-aș înscrie și ca independent la prezidențiale”. Aici e teama lui Ciolacu de Firea. Eu aș putea să-l liniștesc”, a spus el.