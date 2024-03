Alexandru Pânișoară intră în cursa pentru Primăria Capitalei

Așadar, un nou nume intră în cursa pentru Primăria Capitalei, alături de Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD – PNL, Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan, actualul primar. Este vorba despre Alexandru Pânișoară, membru al Partidului Ecologist Român (PER).

Potrivit lui Alexandru Pânișoară, cele mai urgente probleme cu care se confruntă Bucureștiul sunt traficul intens, poluarea și încălzirea neadecvată a locuințelor. Cu toate acestea, el susține că există soluții concrete pentru aceste provocări, similare cu cele implementate cu succes în alte țări.

„În primul rând, după toată experiența din ultimii patru ani și din ultimii 35 de ani, am observat că în fruntea Capitalei nu a venit nimeni capabil să rezolve niște probleme sistemice ale acestui oraș, cum sunt traficul, poluarea și termoficarea. Acestea sunt principalele probleme ale Capitalei. Iar pentru acestea există soluții concrete, ca în multe alte țări, care au funcționat, și nu sunt legate de cultura locală și să considerăm că dacă le-am implementa pot să nu fie performante. Autoritățile, la un moment dat, le-au și adoptat, doar că nu au fost implementate”, a declarat el într-un interviu pentru RomâniaTV.

Cum ar rezolva Alexandru Pânișoară problema poluării din București?

Candidatul PER la Primăria Capitalei a explicat cum ar rezolva problema poluării.

„Din perspectiva unui candidat ecologist, ne confruntăm cu această problemă a poluării, a schimbărilor climatice, pentru care trebuie luate măsuri în consecință pentru a le combate. Practic toate soluțiile care ar putea să vină să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor și calitatea serviciilor ar trebui să se facă sub această dorință de a respecta direcția și trendul impuse de la nivel internațional, să ne subordonăm acestei mișcări de combatere a poluării și schimbărilor climatice. Dacă nu ținem cont de lucrurile acestea, din păcate vom face niște investiții care poate, pe de o parte, vor îmbunătăți calitatea vieții în București, dar care vor trebui apoi refăcute pentru a fi în acord cu noile reguli internaționale. Și e normal să facem asta pentru că ne afectează pe toți, nu doar pe unii sau pe alții. Și e bine ca toate aceste măsuri care ar trebui implementate în București, pentru a îmbunătăți viața din acest oraș, este să se facă sub această egidă a combaterii poluării și încălzirii globale. Asta ca prin aspect. Evident că toate trebuie să fie sub cupola unui concept de sustenabilitate, de durabilitate. Am auzit de foarte multe ori aceste cuvinte din gura politicienilor, dar din păcate, din am observat în activitatea lor, niciunul nu a înțeles concret la ce se referă”, a spus el.

Contracandidaților lui Pânișoară le lipsește viziunea, susține el

Potrivit lui Alexandru Pânișoară, contracandidaților săi le lipsește viziunea.

„Eu i-aș întreba dacă știu cum se scrie și cum se formulează o viziune. Niciunul nu a putut să vină și să spună „eu, peste 5 ani, peste 10 ani, 20 de ani, văd Bucureștiul așa…”. Și să spună clar: trafic fluent, poluare scăzută, acces la piața forței de muncă, acces la infrastructură de sănătate, etc. Asta e o viziune”, a explicat acesta.

Candidatul PER a dat ca exemplu concret investiția în infrastructura de sport.

„Când vorbim de economii, prima dată nu ne gândim hai să tăiem posturi sau să închidem anumite companii, ci trebuie să facem niște investiții care să fie sustenabile. Ele în sine să se poată susține și chiar să genereze venituri, chiar dacă ele nu sunt niște investiții care sunt făcute cu scopul de a produce un venit. Un exemplu concret pentru a înțelege mai bine este investiția în infrastructura de sport sprijină pe latura cealaltă a costurilor cu sănătatea populației un fapt. Dacă avem o populație sănătoasă pentru că face sport, evident că o să avem o presiune mult mai mică asupra sistemului de sănătate. Și de aici avem clar niște cheltuieli mai mici. Se pot face, evident, și alte lucruri. Dar ca să poți să le faci și, din păcate nu am văzut asta la niciun candidat la Primăria Capitalei, trebuie să ai o viziune, dar viziunea aceasta… eu i-aș întreba dacă știu cum se scrie și cum se formulează o viziune. Cum am folosit mai devreme „durabilitate”, „sustenabilitate”, „ecologie”, acestea sunt cuvinte pe care ei le folosesc pentru că dau bine. Părem intelectuali, dar nu știm concret ceea ce înseamnă. Niciunul nu a putut să vină și să spună „eu, peste 5 ani, peste 10 ani, 20 de ani, văd Bucureștiul așa…”. Și să spună clar: trafic fluent, poluare scăzută, acces la piața forței de muncă, acces la infrastructură de sănătate, etc. Asta e o viziune. Să știu concret ce programe poți să implementezi ca să atingi aceste obiective. Că dacă noi nu facem acest lucru cheltuim bani într-un manieră necontrolată. Am văzut de atâtea ori proiecte făcute, care inițial au părut binevenite, dar ulterior s-a constatat că ba nu funcționau, ba cheltuiau prea mulți bani și așa mai departe, nu erau rentabile. Toate acestea trebuie puse într-o noimă. Așa cum orice cetățean își gestionează veniturile în casă și are niște priorități, și o administrație la fel trebuie să facă. Care sunt cele mai importante probleme, de care trbebuie să mă ocup prima dată și, evident, să le facă treptat. Dacă am avea bani la dispoziție nenumărați ar fi foarte bine, ne-am apuca de toate, dar din păcate lucrurile nu sunt așa. Trebuie să gestioneze într-o manieră rațională toți banii astfel încât să atingă potențialul maxim din ceea ce poate face Bucureștiul. Le consider niște chestiuni de bun simț, nu vin eu să reinventez apa caldă, cum spunea domnul Piedone. Domnia Sa se laudă de o administrație de 30 de ani. Ok, nicio problemă. Experiența în sine se vede acolo unde se realizează lucrurile și, din păcate, în București, chiar dacă poate părea în Sectorul 4 sau 3 că se mișcă lucrurile, ele nu se fac așa cum ar trebui, din punctul meu de vedere. Bucureștiul merită mai mult, poate mai mult, are oportunități mult mai mari pe care le pierdem de fiecare dată prin decizii foarte proaste”, a explicat el.

Bucureștiului îi lipsește planificarea

Alexandru Pânișoară a mai spus că Bucureștiului îi lipsește planificarea. Iar fără aceasta, susține el, totul se face haotic și este greu de controlat. Candidatul PER a precizat că cea mai mare problemă pe care a identificat-o în Capitală este dubla măsură.

„Ceea ce-i lipsește Bucureștiului este planificarea. Iată cât de mult timp a trecut și iată cum s-a format acest oraș pe baza unei viziuni de 100 de ani. Pe când, în lipsa acestei planificări, totul se face haotic și de-o parte și de alta, e foarte greu să ai un control. Dușmanii administrației nu sunt niciodată particularii, indiferent că vorbim de persoane fizice sau dezvoltatori, ei sunt principala sursă de venit a bugetului. Lor trebuie să li se permită să-și desfășoare activitățile într-un cadru normal. Asta e cea mai mare problemă pe care am constat-o în București, și anume dubla măsură. Nu este în regulă deloc dubla măsură atunci când vorbim de servicii publice și de aplicarea legii. Toată lumea e egală, nu are nicio importanță atâta timp cât se respectă regulile. Dar Bucureștiul nu are reguli, trăim în acest cerc vicios în care totul se face într-o manieră autocrată, după bunul plac al unei persoane. Nu sunt chestiuni străine de nimeni, trebuie văzute, asumate și implementate”, a afirmat acesta.

Cine este Alexandru Pânișoară?

Alexandru Pânișoară este un urbanist român și activist politic. Are expertiză în domeniul dreptului urbanismului și în elaborarea strategiilor de dezvoltare și planificare spațială. Acesta servește ca consultant pentru o instituție financiară internațională din România, precum și pentru Ministerul Culturii și Identității Național. Acesta oferă asistență în probleme legate de urbanism, amenajarea teritoriului, mediu și construcții. Prin contribuțiile sale în domeniul urbanismului, a participat la îmbunătățirea cadrului legislativ relevant.

Este președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului (ADU). În trecut, a fost angajat în cadrul Asociației Salvați Bucureștiul, organizație care l-a propulsat în atenția publicului pe actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, ca activist.

Pânișoară este absolvent al Facultății de Urbanism la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București și a urmat Masterul în „Dreptul Urbanismului și Planificarea Teritorială” la Facultatea de Drept, Universitatea București, în parteneriat cu Universitatea Sorbonne din Paris și Universitatea Leuven din Belgia.

Este, totodată, expert consultant al Băncii Mondiale.