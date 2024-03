Robert Negoiță a mers vineri, 22 martie, la Parchetul General pentru a depune o plângere penală împotriva lui Nicușor Dan. Primarul Sectorului 3 îl acuză de abuz în serviciu și instigare la abuz în serviciu.

Robert Negoiță a lansat mai multe critici la adresa edilului general.

„De aproape 4 ani de zile încercăm noi, ca instituție, să colaborăm cu Primăria Generală în ideea de a rezolva problemele acestui oraș, și anume fluidizarea traficului, care lăsând la o parte disconfortul, generează poluare. Respirăm otravă. (…) În această săptămână am avut o problemă gravă în fața Primăriei Sector 3 și î fața Școlii nr. 80, în sensul în care noi am început, conform discuțiilor cu Primăria Generală, o lucrare pe care dânșii nu ne-au lăsat să o finalizăm. (…) Astăzi, și o spun cu foarte mult regret, nimeni nu are nevoie de scandal, eu nu-mi doresc așa ceva, îmi doresc colaborare. Sunt deschis la orice discuție pentru a rezolva impasul în care ne aflăm.

Eu am aici am o plângere penală împotriva primarului general și împotriva persoanei fizice care se numește Nicușor Dan de abuz în serviciu și instigare la abuz în serviciu.

Avem un document semnat de primarul general care interzice colegilor să emită acel document (n.red. de analiză a proiectelor), asta înseamnă instigare la abuz în serviciu, instigare la comiterea mai multor infracțiuni. Eu sper din suflet că se vor trezi cei din Primăria Generală și că vor înceta cu acest comportament, astfel încât să intrăm în normalitate.

Am încercat de mai multe ori să stau de vorbă cu primarul general, nu răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Eu sper ca Nicușor Dan să conștientizeze că e foarte ilegal ce face și atât cât mai este din acest mandat să putem colabora în beneficiul cetățenilor”, a declarat Robert Negoiță.