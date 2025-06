Iranul, atac cu rachete asupra unor baze militare americane din Orientul Mijlociu. În orașul Doha s-au auzit explozii, în timp ce publicația Axios a informat că Iranul a lansat deja rachete asupra unor baze americane aflate în Qatar și Irak. Acțiunea vine în contextul unor informații anterioare din presa americană, care indicau că Iranul intenționează să atace cu rachete o bază americană din Qatar, considerată cea mai mare din Orientul Mijlociu, scriu agențiile de presă Reuters și AFP.

Înaintea acestor evenimente, autoritățile din Qatar au anunțat închiderea spațiului aerian, iar Statele Unite au emis avertismente de adăpostire pentru cetățenii americani aflați în această țară.

Potrivit unui oficial israelian citat de publicația Axios, cel puțin zece rachete au fost lansate în direcția Qatarului, iar cel puțin o rachetă a vizat Irakul.

Pe lângă relatările agențiilor Reuters și AFP privind exploziile auzite deasupra capitalei Qatarului, Doha, un reporter al publicației Axios, citând un oficial israelian, a anunțat că Iranul a lansat șase rachete în direcția bazelor aeriene americane din Qatar și Irak.

Pe lângă guvernul SUA, și autoritățile britanice au emis ulterior un avertisment similar, recomandând cetățenilor britanici din Qatar să fie prudenți. Atât mesajele oficiale ale Statelor Unite, cât și ale Marii Britanii au subliniat că această recomandare a fost făcută „din precauție” și nu au oferit detalii suplimentare.

Separat, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Iranul ar putea lansa în curând atacuri asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu, o sursă afirmând că acest lucru ar putea avea loc în următoarele una sau două zile.

Referindu-se la aceste avertismente, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al Ansari, a declarat într-un comunicat că situația de securitate din țară este stabilă și a precizat că avizul emis de ambasadă nu indică o amenințare concretă. Al Ansari a mai spus că Qatarul este pregătit să ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecția cetățenilor și rezidenților săi.

🚨BREAKING:

Iran has just launched several ballistic missiles at the U.S. Al Udeid Air Base in Qatar. #Qatar #Syria #Iran #IranIsraelConflict #IranVsIsrael #WorldWarIII #USattackIran #USAirForce #loveislandsusa #あなたを奪ったその日から #RevengedLove #URGENTE https://t.co/oBiFtKKCMk

— WATAN WATCH (@WatanWatch) June 23, 2025