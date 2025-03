Incendiile de vegetație uscată fac ravagii în România, iar autoritățile intervin drastic! În județul Alba, fenomenul a scăpat de sub control, iar pompierii, poliția și Garda de Mediu sunt în alertă. Proprietarii de terenuri care incendiază vegetația uscată riscă sancțiuni dure, inclusiv amenzi usturătoare și dosare penale.

Cel mai recent caz a avut loc în zona Mamut, unde un proprietar a fost amendat cu 10.000 de lei după ce focul pe care l-a aprins s-a extins periculos. Autoritățile avertizează că toleranța este zero, iar măsurile de prevenire vor fi intensificate.

În ultimele săptămâni, numărul incendiilor de vegetație uscată și de pădure din județul Alba a crescut alarmant. Autoritățile locale și județene au intrat în alertă, mobilizând resurse pentru a combate fenomenul.

Pe data de 10 martie, instituțiile implicate în gestionarea acestor situații au organizat o ședință specială.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre măsurile de prevenire, sancționare și despre intensificarea acțiunilor de conștientizare a populației.

Pentru a descuraja incendierile necontrolate, autoritățile au început să aplice amenzi drastice.

Dănuț Hălălai, reprezentantul Gărzii de Mediu, a explicat cum sunt pedepsiți cei găsiți vinovați:

„Pot să vă asigur că de câte ori am găsit vinovați, i-am făcut să plătească. Tocmai de asta vă pot spune, ca ultimă amendă dată, în data de 8 martie, în jur de ora 12, am fost anunțați de către IPJ și ISU, de un incendiu care se petrecea undeva în zona Mamut. Ne-am deplasat la fața locului, acolo am găsit un proprietar care a dat foc în zonă. Acest proprietar a fost sancționat cu (…) 10.000 de lei.”