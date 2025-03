În ultimele zile, mai multe județe din România, inclusiv Caraș-Severin, Hunedoara, Brașov și Alba, s-au confruntat cu incendii de vegetație uscată, dar și cu focare mai extinse în păduri.

În județul Alba, chiar și trei case și o anexă au fost afectate de incendii, fapt care a atras atenția autorităților.

Se pare că principala cauză a acestora este metoda riscantă folosită de mulți localnici pentru curățarea terenurilor: incendierea vegetației uscate.

Deși această practică este răspândită, ea reprezintă un pericol major pentru comunități și mediul înconjurător.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a făcut apel public la oprirea acestei practici, subliniind riscurile grave pe care le implică.

„Avem mai multe focare de incendii de vegetaţie uscată şi chiar de pădure în judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Braşov, Alba. La acest moment, ce s-a schimbat în ultimele ore este că trei case şi o anexă din judeţul Alba au fost afectate, la distanţă una de cealaltă. Dacă oamenii continuă să aprindă vegetaţia uscată atunci când curăţă terenurile noi vom avea situaţii destul de serioase în toată ţara.

Am apelat în fiecare an şi în acest an repetăm apelul să nu dea foc vegetaţiei uscate. Nu este o metodă corectă pentru a curăţa terenurile, iar orice foc aprins poate să ucidă, poate să ajungă la case şi poate să producă pagube majore, iar noi, ca să intervenim, costurile sunt imense nu numai ca oameni ci şi ca mijloace aeriene.