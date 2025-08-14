Verificarea banilor strânși în Pilonul II de pensii a devenit un proces rapid și complet digital. Tot ce trebuie este să știi la ce fond cotizezi, iar acest lucru se poate afla direct de pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Pe pagina principală a ASF, secțiunea „Află la ce fond de pensii ești” te direcționează către un formular unde introduci numele, prenumele și CNP-ul. Sistemul îți afișează instant administratorul fondului în care se acumulează contribuțiile tale lunare. Accesați site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), la adresa oficială: https://www.asfromania.ro/.

Pe pagina principală, derulați până la secțiunea „Află la ce fond de pensii ești” și selectați link-ul indicat. Veți fi redirecționat către un formular unde completați numele, prenumele și CNP-ul. Sistemul vă va afișa imediat numele administratorului fondului în care se acumulează contribuțiile dumneavoastră.

După ce ați identificat administratorul, accesați site-ul acestuia și înregistrați-vă pentru un cont online. După autentificare, veți putea consulta în timp real suma acumulată în contul personal de pensie privată și evoluția acesteia de-a lungul timpului.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private ar putea fi modificat, după ce a stârnit numeroase controverse. În forma propusă, beneficiarii nu ar mai putea retrage întreaga sumă la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci doar lunar, în tranșe de maximum 25% din total.

În prezent, după amânarea pe termen nedeterminat a acestui proiect, legislația în vigoare permite retragerea integrală a economiilor din Pilonul II și Pilonul III, într-o singură tranșă.

Varianta inițială a proiectului prevedea o primă tranșă de 25% din suma totală acumulată, sumă impozitată și supusă contribuției la sănătate (CASS), urmată de plăți eșalonate.

Pentru sumele sub 153.720 lei, tranșele lunare ar fi egale cu pensia minimă — 1.281 lei. În cazul sumelor mai mari, plățile lunare ar depăși acest nivel, dar întreaga sumă ar fi distribuită în cel mult 10 ani.

O opțiune luată în calcul este plata lunară pe toată durata vieții beneficiarului, însă cu tranșe mai mici decât în scenariul de 10 ani. Există și situația în care suma acumulată este mai mică de 15.372 lei — caz în care retragerea integrală ar fi permisă imediat.