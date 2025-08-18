Decizie pentru cei care au ieșit la pensie. Conform regulilor DWP, atunci când ziua scadentă a plăților cade într-o zi de sărbătoare legală sau în weekend, plățile se efectuează în prima zi lucrătoare anterioară, scrie Birminghammail.

Următoarea zi liberă legală cade luni, 25 august, ceea ce înseamnă că, dacă trebuie să primiți o plată în acea zi, aceasta va fi făcută mai devreme, adică vineri, 22 august.

Cei care primesc de obicei banii pe 23 sau 24 august își vor primi banii pe 22 august, a confirmat DWP. Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) și HMRC au confirmat lista de beneficii care va fi publicată la începutul lunii august. Aceasta include indemnizația de prezență și indemnizația de îngrijitor.

Indemnizația pentru persoane cu dizabilități va fi plătită anticipat, la fel ca și Income Support, JSA sau Indemnizația pentru șomaj, Creditul de pensie, în valoare de 4.200 de lire sterline pe an, care acționează ca un permis pentru abonamente TV gratuite, plăți pentru combustibilul de iarnă, rețete și multe altele, va fi, de asemenea, plătit mai devreme.

Alte plăți care vo fi plătite anticipate sunt Personal Independence Payment (PIP), pensia de stat și Universal Credit. Dacă așteptați plata indemnizației pe 22 august și nu o primiți, contactați DWP pe site-ul său.

Ultimele două zile de sărbătoare legală ale anului vor fi de Crăciun, pe 25 decembrie, atunci plățile vor fi efectuate pe 24 decembrie – și de Boxing Day, pe 26 decembrie. Plățile vor fi efectuate pe 24 decembrie.

Viitorul acestui mecanism atârnă în balanță din cauza constrângerilor financiare asupra resurselor publice și a unei demografii în creștere a vârstnicilor. Departamentul Muncii insistă că va menține sistemul Triple Lock, în timp ce liderul conservator Kemi Badenoch a sugerat că ar putea suferi unele modificări, notează Birmingham Live.

Specialiștii de la Spencer Churchill Claims Advice susțin că „Triple Lock a fost un colac de salvare pentru pensionari, astfel încât veniturile să țină pasul cu costul vieții. Odată cu creșterea presiunii asupra finanțelor publice și a unei populații îmbătrânite, viitorul acestui sistem este incert. Dacă Triple Lock este redus sau abandonată oamenii vor avea de dus o povară financiară și mai mare”.

În condițiile în care pragul de impozitare personal urmează să fie înghețat, din nou, la 12.570 de lire sterline, o nouă creștere a pensiei, care se adaugă la creșterea deja făcută, de 10,1% anul trecut, va însemna ca mai mulți pensionari să plătească impozitul pe venit.

Între 2022/23 și 2023/24, cifrele oficiale au sugerat că numărul celor cu vârsta de peste 65 de ani care plătesc impozit pe venit a crescut de la 7,73 milioane, la 8,5 milioane, în urma creșterii pensiilor de stat din aprilie 2023.