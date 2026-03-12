Statisticile oficiale indică faptul că, în raport cu luna decembrie 2025, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut doar în sectorul avicol. În schimb, pentru bovine, porcine, ovine și caprine s-au înregistrat scăderi de la o lună la alta.

Potrivit datelor INS, în luna ianuarie 2026 au fost sacrificați aproximativ 281.000 de porci, un nivel mult mai redus față de luna decembrie 2025, când au fost sacrificate aproximativ 682.000 de animale. Diferența reprezintă o scădere de 58,8% de la o lună la alta.

Cu toate acestea, comparativ cu ianuarie 2025, când au fost sacrificați mai puțini porci, statistica arată o creștere de 8,91%.

În ceea ce privește producția totală, carnea de porc a ajuns la 26.455 de tone în ianuarie 2026. Față de decembrie 2025, producția a scăzut cu 58,14%, însă în raport cu aceeași lună a anului trecut a fost consemnată o creștere de 11,31%.

Sectorul ovinelor și caprinelor a înregistrat un recul atât în ceea ce privește numărul sacrificărilor, cât și producția totală de carne.

În ianuarie 2026 au fost sacrificate aproximativ 120.000 de oi și capre, cu 61,66% mai puține decât în decembrie 2025, când s-au înregistrat aproximativ 313.000 de animale sacrificate.

Comparativ cu ianuarie 2025, când numărul sacrificărilor a fost de 125.000 de capete, scăderea este de aproximativ 4%.

Producția de carne de ovine și caprine a ajuns la 1.807 tone, cu 61,13% mai mică față de luna precedentă și cu 4,94% sub nivelul înregistrat în ianuarie 2025.

Industria avicolă rămâne sectorul care a avut cea mai bună evoluție la începutul anului 2026, fiind singurul care a înregistrat creșteri atât de la o lună la alta, cât și comparativ cu anul precedent.

În ianuarie 2026, producția de carne de pasăre a ajuns la 53.981 de tone, ceea ce reprezintă o creștere de 6,91% față de decembrie 2025 și de 0,74% față de ianuarie 2025.

Numărul păsărilor sacrificate a fost de 32,155 milioane de capete, cu 2,18% mai mult decât în luna anterioară, când au fost sacrificate 31,468 milioane de păsări.

Comparativ cu ianuarie 2025, când numărul păsărilor sacrificate a fost de 31,751 milioane, creșterea este de 1,27%.

În sectorul bovinelor, datele statistice indică o reducere atât a producției de carne, cât și a numărului de animale sacrificate.

În ianuarie 2026, producția de carne de vită a fost de 6.578 de tone, cu 3,31% mai mică decât în decembrie 2025, când s-au înregistrat 6.803 tone.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când producția a fost de 6.959 de tone, scăderea este de 5,47%.

Numărul bovinelor sacrificate s-a situat la aproximativ 40.000 de capete, în scădere cu 2,44% față de luna decembrie 2025 și cu 4,75% față de ianuarie 2025.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că începutul anului 2026 aduce o evoluție mixtă în sectorul producției de carne din România. În timp ce producția din sectorul porcin și cel avicol a înregistrat creșteri comparativ cu anul trecut, segmentele bovin și ovin continuă să se confrunte cu scăderi ale producției.

Aceste evoluții reflectă dinamica diferită a fiecărui sector zootehnic, influențată de cererea din piață, de costurile de producție și de structura efectivelor de animale din fermele românești.