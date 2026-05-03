Într-o perioadă marcată de tensiuni politice și dezbateri intense, ministrul Finanțelor atrage atenția că România trebuie să rămână ancorată în decizii responsabile și predictibile.

„Am urmărit cu atenţie dezbaterea ultimelor zile din spaţiul public, dominată de multiple reacţii, opinii şi emoţie. Este firesc – traversăm o perioadă complicată, în care toţi ne dorim siguranţă şi direcţie. Dar dincolo de dezbateri aprinse, România are nevoie, în primul rând, de stabilitate şi continuitate în adoptarea deciziilor responsabile pentru dezvoltare, protejarea veniturilor oamenilor şi menţinerea echilibrelor macroeconomice. Înaintea unei săptămâni marcate de noi dezbateri, cred că este esenţial să ne uităm în primul rând la fapte, nu doar la discursuri – iar emoţia să facă loc deciziilor care aduc, în primul rând, stabilitate ţării. Aşa cum am mai transmis în multiple rânduri, nu ne permitem experimente politice într-un context internaţional extrem de volatil. Iar faptele de necontestat sunt clare. În doar 10 luni, cu multiple presiuni externe şi interne, Guvernul actual, condus de Ilie Bolojan, a livrat un maraton de rezultate”, a subliniat Alexandru Nazare.

Oficialul evidențiază o serie de rezultate pe care le consideră relevante pentru stabilitatea economică a țării. Într-un context internațional dificil, România a reușit, potrivit acestuia, să mențină creșterea economică și să evite dezechilibre majore.

Printre realizările menționate se regăsesc reducerea deficitului bugetar sub nivelurile asumate, menținerea ratingului de țară și deblocarea fondurilor europene, cu impact direct asupra investițiilor și proiectelor întârziate.

În același timp, au fost accelerate investițiile publice, în special în infrastructură, și au fost înregistrate progrese în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

De asemenea, ministrul face referire la măsuri de sprijin pentru populația vulnerabilă, în contextul inflației și al creșterii costurilor la energie, precum și la consolidarea relațiilor externe, atât cu partenerii europeni, cât și cu cei din Statele Unite ale Americii.

Unul dintre punctele centrale ale mesajului este echilibrul dintre reducerea deficitului bugetar și menținerea investițiilor la un nivel ridicat.

„În acelaşi timp, perioada 2025 – 2026 a însemnat un efort dificil, dar necesar: reducerea deficitului bugetar concomitent cu menţinerea unor niveluri record ale investiţiilor publice. Este, poate, una dintre cele mai complicate echilibrări economice pe care România a trebuit să le facă după 1989. Traversăm cea mai amplă perioadă de investiţii publice din ultimele decenii, cu proiecte majore finanţate atât din bugetul naţional, cât şi din fonduri europene şi PNRR. Într-un context european dificil, menţinerea acestui ritm, alături de continuarea reducerii evaziunii fiscale, eficientizarea aparatului public şi simplificarea birocraţiei reprezintă mize strategice pentru dezvoltarea ţării. Toate acestea nu înseamnă doar indicatori economici sau ţinte fiscale. Înseamnă autostrăzi, spitale, şcoli, infrastructură energetică, locuri de muncă şi şansa la o economie mai puternică şi mai stabilă. Înseamnă, în cele din urmă, o viaţă mai bună pentru români”, a precizat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor avertizează că instabilitatea politică are efecte imediate asupra economiei, inclusiv asupra cursului valutar și costurilor de finanțare ale statului.

„Ne întoarcem de unde am plecat, în ciuda unui efort major resimţit de întreaga populaţie. Cursul leului a crescut deja pe fondul incertitudinii politice, investitorii devenind mai prudenţi atunci când percep riscuri privind stabilitatea guvernamentală şi direcţia fiscală. Dobânzile la care se împrumută România au urcat, de asemenea, în ultimele săptămâni, ceea ce înseamnă costuri mai ridicate de finanţare într-un context de deficit bugetar şi incertitudine. Toate ne afectează prin rate mai mari la credite, preţuri mai ridicate şi o presiune suplimentară pe bugetele familiilor şi ale companiilor – pentru că orice creştere a costului de împrumut al statului se transmite în lanţ în economie, de la bănci, la firme şi, într-un final, la fiecare dintre noi. Pieţele financiare reacţionează imediat la incertitudine. Iar atunci când România plăteşte mai mult pentru a se finanţa, întreaga economie plăteşte mai mult”, a explicat Alexandru Nazare.

În mesajul său, oficialul insistă asupra faptului că România nu își permite schimbări bruște sau decizii motivate politic pe termen scurt, în detrimentul stabilității.

„De aceea, cred că alegerile acestei săptămâni – atât în Parlament, cât şi în spaţiul public – nu sunt între entuziasm şi critică, ci între emoţie şi pragmatism. Între reacţie de moment şi responsabilitate. În perioade tensionate, responsabilitatea înseamnă să alegi ceea ce este corect pentru ţară, nu ceea ce este convenabil politic pe termen scurt. România are nevoie de maturitate, stabilitate şi continuitate pentru a merge înainte”, a afirmat Alexandru Nazare.

Mesajul transmis de ministrul Finanțelor conturează o imagine clară: economia României depinde în mod direct de stabilitatea politică și de continuitatea reformelor.

În lipsa acestora, riscurile cresc, de la deprecierea monedei naționale până la costuri mai mari pentru credite și investiții mai puține. În schimb, menținerea direcției actuale ar putea susține dezvoltarea pe termen lung și consolidarea unei economii stabile.