Până acum, această obligație revenea exclusiv vânzătorului. Autoritățile locale explică că scopul acestei modificări este reducerea activităților samsarilor de mașini și asigurarea unui control fiscal mai strict.

În cazul în care atât vânzătorul, cât și cumpărătorul au domiciliul în Ploiești, situația fiscală a cumpărătorului va fi verificată direct de angajații SPFL, fără a mai fi necesar un certificat de atestare fiscală, conform Observatorul Prahovean.

Dacă cumpărătorul are domiciliul în altă localitate, prezentarea contractului pentru vizare de către vânzător presupune obligatoriu certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal de la domiciliul cumpărătorului, care să confirme că acesta și-a achitat toate obligațiile către bugetul local.

Astfel, tranzacția nu mai poate fi efectuată decât dacă ambele părți demonstrează că nu au datorii la plata impozitelor și taxelor locale.

Viza REMTII este ștampila aplicată de Direcția sau Serviciul de Taxe și Impozite locale pe contractul de înstrăinare–dobândire, confirmând că tranzacția poate fi operată fiscal.

Aceasta înseamnă că vânzarea este verificată și înregistrată la taxe locale, iar mașina poate fi radiată din evidența fiscală a vânzătorului și trecută în evidența cumpărătorului. Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc atât o mai bună colectare a veniturilor bugetare, cât și limitarea tranzacțiilor ilegale sau frauduloase în domeniul auto.

Începând cu 25 februarie, la toate tranzacțiile de vânzare-cumpărare de case, terenuri sau mașini, cumpărătorul trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală. Această obligație este valabilă atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători, conform Ordonanței de Urgență nr. 7/2026.

Actul normativ stabilește că certificatul nu mai este doar un instrument de verificare a bunului vândut, ci și un indicator oficial al solvabilității și disciplinei fiscale a cumpărătorului. Documentul confirmă lipsa datoriilor la bugetul local și este indispensabil pentru validarea juridică a contractelor de vânzare-cumpărare.

Primăria Sectorului 1 a informat deja bucureștenii despre noile rigori și modul în care pot obține certificatul fiscal. Acesta poate fi solicitat în trei moduri: