Guvernul a aprobat joi o hotărâre care completează cadrul legal referitor la relocarea refugiaților în România.

Potrivit comunicatului Executivului, actul normativ prevede că România va reloca 300 de refugiați în perioada 2026-2027, urmând să primească sudanezi, eritreeni și/sau sud-sudanezi provenind din Egipt și/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaților în România.

Nevoile logistice pentru misiunile de selecție, transfer și asistență în România a celor 300 de persoane vor fi acoperite prin programele naționale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1147/2021 privind Fondul pentru azil, migrație și integrare.

Decizia Guvernului a fost luată în cadrul angajamentelor pe care România și le-a asumat față de Uniunea Europeană în domeniul migrației și azilului.

Guvernul a precizat că prin această măsură România își confirmă angajamentul de a contribui, în mod benevol, la Planul de relocare și de admitere umanitară al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Pactului European privind Migrația și Azilul.

România a demonstrat că, prin angajamentul său voluntar, a ales să participe activ și de bunăvoie la gestionarea crizei umanitare din Africa.

Hotărârea guvernamentală face parte din aplicarea Pactului European privind Migrația și Azilul, un cadru legislativ complex adoptat de Uniunea Europeană pentru gestionarea fluxurilor migratorii și pentru împărțirea responsabilităților între statele membre.

Prin această decizie, România își arată solidaritatea față de Uniunea Europeană și disponibilitatea de a contribui la soluțiile colective pentru gestionarea provocărilor migratorii, într-un context în care presiunea asupra granițelor externe ale UE rămâne ridicată.

Punerea în aplicare a acestui program va implica amenajarea infrastructurii necesare primirii refugiaților și facilitarea integrării lor în societatea românească, proces care va fi monitorizat și evaluat pe întreaga durată a perioadei 2026-2027.