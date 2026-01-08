Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că îi avertizează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia asupra riscului unor perturbări majore ale circulației rutiere în perioada următoare.

Potrivit MAE, aceste probleme sunt generate de intensificarea protestelor fermierilor eleni și pot include blocarea unor drumuri naționale, autostrăzi, tuneluri, artere secundare, dar și a rutelor de acces către punctele de trecere a frontierei.

Instituția a precizat că există posibilitatea ca traficul pe autostrada Atena–Salonic să fie afectat pe ambele sensuri de mers, pentru intervale de timp variabile, începând cu data de 8 ianuarie 2026. De asemenea, MAE a transmis că sunt anticipate perturbări și la nivelul punctelor de frontieră, în special la Promachonas, Exochi, Niki și Evzoni, unde pot apărea întârzieri semnificative.

În acest context, autoritățile române le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile autorităților locale, să utilizeze rutele alternative puse la dispoziție și să evite zonele în care au fost anunțate mobilizări ale fermierilor.

Pentru asistență consulară, cetățenii români pot apela numerele Ambasadei României la Atena: +302106728875 și +302106728879, precum și pe cele ale Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088.

MAE a menționat că apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

În situații dificile sau de urgență, sunt disponibile telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 și ale Consulatului General de la Salonic: +306946049076.

Totodată, MAE recomandă consultarea site-urilor https://www.mae.ro, https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro și https://www.astynomia.gr și reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot folosi aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații utile și sfaturi de călătorie.

Joi, fermierii din Grecia au intensificat protestele la nivel național, blocând timp de 48 de ore principalele autostrăzi, intersecții și stații de taxare, din cauza creșterii costurilor de producție și a unui acord comercial controversat al Uniunii Europene cu țările din America de Sud.

Tractoarele au blocat rutele principale din toată țara, oprind tot traficul, cu excepția vehiculelor de urgență. Poliția a dirijat traficul către rute secundare, acolo unde a fost posibil, și nu a intervenit pentru a contracara blocajele, relatează ABC News.

Însă guvernul conservator al țării a avertizat că nu va tolera blocaje mai îndelungate.

Principala autostradă a țării, care leagă Atena de orașul nordic Salonic, a fost închisă în ambele sensuri în mai multe puncte, fermierii cerând un sprijin mai puternic din partea statului și respingerea acordului UE-Mercosur.

„Am ajuns la un punct critic. Vom rămâne aici cât timp va fi necesar pentru a ne întreține familiile. Ne-au împins la disperare”, a declarat Yiannis Baritas, fermier și tată a cinci copii, la un blocaj rutier din sudul Greciei.

Protestele, care au început în noiembrie, s-au concentrat inițial pe creșterea costurilor de producție, agravată de o serie de crize: un scandal de fraudă cu subvenții care a întârziat plățile legitime și o epidemie de variolă a oilor și caprelor.

Miercuri, guvernul a anunțat concesii tardive pentru a încerca să prevină ultimele proteste, inclusiv tarife mai mici la energia electrică pentru fermieri și reduceri la taxele pe combustibil.

Acordul comercial propus ar crea o vastă zonă de liber schimb între Europa și țările din America de Sud, inclusiv Brazilia și Argentina. Fermierii europeni se tem că acesta ar inunda piața cu importuri mai ieftine, declanșând proteste și în alte țări ale UE, inclusiv în Franța, joi.

„Dacă acest acord va fi aprobat, agricultura greacă va fi distrusă. Grecia depinde de agricultură și turism. Nu avem o industrie grea ca Germania sau Franța. Costurile de producție aici sunt cu 300% mai mari decât în America Latină”, a declarat Vangelis Roubis, unul dintre organizatorii protestului, pentru Associated Press, în fața orașului Halkida, din sudul țării.

Roubis a dat ca exemplu cartofii: fermierii greci au nevoie de 35-40 de cenți pe kilogram pentru a ajunge la pragul de rentabilitate, comparativ cu aproximativ 10 cenți în Brazilia.