Până la finalul anului 2025, persoanele cu handicap grav beneficiau de scutire de impozit pentru locuința de domiciliu și terenul aferent. Începând cu 1 ianuarie 2026, această facilitate nu mai este aplicabilă, iar impozitul se plătește integral, în condiții normale.

Tot din 2026 a fost eliminată și posibilitatea unor reduceri locale acordate de unele consilii locale pentru persoanele care făceau dovada donării de sânge de cel puțin trei ori într-un an. Aceste facilități nu mai pot fi aplicate, decizia fiind una generală, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul populației.

În prezent, aproape toți proprietarii de locuințe și terenuri datorează impozit. Scutirile rămase vizează în principal proprietățile publice și clădirile utilizate exclusiv în scopuri educaționale, sanitare sau sociale.

Nu se plătește impozit pentru imobilele în care funcționează școli, licee, universități, grădinițe, spitale, clinici, centre de asistență socială, cămine pentru vârstnici sau pentru copii cu nevoi speciale. De asemenea, sunt exceptate clădirile care găzduiesc sedii de primărie sau care au fost amenajate ca parcuri.

Bisericile și mănăstirile sunt scutite de impozit pe clădiri, conform legislației în vigoare, care recunoaște rolul acestora în viața comunităților.

Persoanele care achită integral impozitul la ANAF până la 31 martie beneficiază de o reducere de 10 la sută. Aceasta reprezintă o bonificație pentru plata anticipată, nu o scutire, iar obligația fiscală rămâne valabilă pentru toți proprietarii.

Deputatul Marius Budăi, membru al Partidul Social Democrat și fost ministrul al Muncii, a declarat că în mai multe state europene impozitul pe prima locuință este redus sau simbolic. El a arătat că în Bulgaria impozitul pentru prima locuință este diminuat cu 50 la sută, iar în țări precum Portugalia, Polonia, Ungaria sau Belgia nivelul taxei este stabilit la o valoare modică pe metru pătrat, nu în funcție de valoarea de piață.

Acesta a mai susținut că în alte state există cote de impozitare mai mici pentru familiile cu mai mulți copii, pentru persoanele cu venituri reduse sau pentru tinerii care își cumpără prima locuință. În același context, deputatul a criticat discursul de austeritate și a cerut mai multă atenție față de impactul acestor măsuri asupra populației.