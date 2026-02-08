Locuitorii din Popești-Leordeni care cunosc zone în care se află câini fără stăpân sunt rugați să anunțe Protecția Animalelor Ilfov. Campania de sterilizare a maidanezilor din acest oraș este programată pentru zilele de 10 și 11 februarie.

Pentru eficientizarea intervențiilor, autoritățile fac apel la persoanele care hrănesc câinii din zonă să însoțească echipele pe teren, astfel încât animalele să poată fi gestionate mai ușor.

„Dacă hrăniți câini în Popești, ne-ar ajuta să mergeți cu noi, e mai ușor când mergem cu cineva cunoscut”, a transmis instituția.

În Popești-Leordeni, prioritate la sterilizare vor avea femelele. În această etapă, Protecția Animalelor Ilfov se concentrează exclusiv pe sterilizarea câinilor fără stăpân din oraș, urmând ca ulterior acțiuni similare să fie extinse și în alte localități din județ. Reprezentanții instituției precizează că accentul este pus momentan pe Popești-Leordeni pentru a obține rezultate concrete într-un timp scurt.

„Ne concentrăm acum pe Popești ca să fim productivi”, a transmis instituția.

Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov a anunțat și programul actualizat al campaniei de sterilizare și microcipare gratuită pentru câinii cu stăpân din județ.

Pe 6 februarie, acțiunea are loc în orașul Măgurele, unde vor putea beneficia de sterilizare și microcipare gratuită și câinii aparținând locuitorilor din Bragadiru, Cornetu, Dărăști, Clinceni, Jilava și Copăceni.

În perioada 9–13 februarie, campania se desfășoară în comuna Ciorogârla. De aceste servicii gratuite pot beneficia și câinii cu proprietari din Chiajna, Dragomirești, Chitila, Buftea, Mogoșoaia, Domnești și Corbeanca.

În același context al protecției animalelor, în acest final de săptămână are loc primul târg de adopții ASPA din anul 2026. Evenimentul este organizat de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București și se desfășoară în incinta Veranda Mall.

Câinii vor fi prezentați potențialilor adoptatori pe 7 februarie, între orele 10:00 și 16:00. Toți patrupezii disponibili pentru adopție sunt deparazitați intern și extern și sunt microcipați. În plus, animalele care au vârsta necesară sunt deja sterilizate.