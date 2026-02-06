Departamentele financiare ale companiilor globale adoptă tehnologii avansate într-un ritm rapid, potrivit studiului Deloitte Finance Trends 2026, realizat la nivel global în rândul companiilor cu venituri anuale de peste un miliard de dolari. Conform cercetării, 63% dintre liderii financiari chestionați au implementat integral soluții de inteligență artificială și le folosesc activ în activitatea zilnică.

Mai mult, 21% dintre respondenți indică deja un randament clar și măsurabil al investițiilor în AI. Studiul evidențiază faptul că automatizarea inteligentă și agenții AI nu mai sunt percepuți ca proiecte experimentale, ci ca instrumente operaționale esențiale pentru funcția financiară.

În 2026, liderii financiari sunt nevoiți să gestioneze simultan mai multe priorități, iar adoptarea de noi soluții tehnologice este menționată cel mai frecvent. Aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 48%, indică implementarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale drept o prioritate de top, la egalitate cu planificarea pentru provocările externe precum inflația, taxele vamale sau modificările de reglementare.

Pentru a-și îmbunătăți capacitatea de anticipare și reacție rapidă, companiile folosesc AI în special pentru planificarea avansată pe baza scenariilor și pentru luarea deciziilor financiare bazate pe date. Studiul arată că 30% dintre respondenți utilizează AI pentru planificare pe scenarii, iar 25% pentru fundamentarea deciziilor financiare.

Studiul Deloitte evidențiază o creștere semnificativă a nivelului de sofisticare în planificarea financiară. Organizațiile realizează prognoze mai dese, unele dintre ele trecând de la o frecvență lunară la una zilnică. Această schimbare este susținută de utilizarea inteligenței artificiale, care permite analizarea unui volum mare de date din surse diverse.

Directorii financiari folosesc AI pentru a analiza informații despre concurenți, prețuri, nivelurile stocurilor și preferințele clienților. Această abordare permite o adaptare mai rapidă la schimbările din piață și o mai bună fundamentare a deciziilor strategice.

Evoluția rolului directorului financiar către un lider strategic a creat nevoia de soluții tehnologice avansate. Aproape jumătate dintre CFO-ii ale căror roluri au evoluat în această direcție au integrat complet agenți AI în funcția financiară.

Potrivit studiului, ariile care pot beneficia cel mai mult de utilizarea agenților AI sunt planificarea și analiza financiară, managementul vânzărilor și al profitabilității, optimizarea capitalului de lucru și managementul cheltuielilor. Aceste domenii concentrează o mare parte din activitățile repetitive și analitice ale departamentelor financiare.

Inteligența artificială este folosită tot mai frecvent ca instrument de management al costurilor. Aproape jumătate dintre directorii financiari folosesc AI pentru identificarea oportunităților de reducere a cheltuielilor, iar 43% pentru automatizarea proceselor repetitive sau eliminarea verificărilor manuale pentru anumite tranzacții.

Studiul oferă exemple concrete, arătând că unii lideri financiari folosesc AI pentru scanarea documentelor privind creanțele de încasat și pentru analiza proactivă a tranzacțiilor. Aceste soluții permit identificarea erorilor și a conturilor cu risc ridicat de neplată înainte ca problemele să se amplifice.

Companiile aflate într-un stadiu avansat de implementare a AI în funcția financiară indică drept principale bariere problemele legate de securitatea datelor, menționate de 57% dintre respondenți. Alte dificultăți importante sunt expertiza limitată, complexitatea reglementărilor și infrastructura tehnologică existentă.

Pentru a depăși lipsa competențelor, directorii financiari se concentrează pe dezvoltarea abilităților legate de AI și automatizare, dar și pe analiza și integrarea datelor. Totodată, o parte semnificativă dintre respondenți iau în calcul recrutarea de candidați din medii netradiționale pentru funcția financiară, precum analiza datelor sau specialiști în inteligență artificială.

Studiul arată că noile departamente financiare reunesc tot mai des contabili și profesioniști financiari cu experți și ingineri în analiza datelor. Această combinație urmărește integrarea cunoștințelor de business cu competențele tehnice, necesare într-un mediu financiar tot mai digitalizat.

Potrivit lui Zeno Căprariu, liderii financiari folosesc tot mai mult automatizarea și inteligența artificială pentru eficientizarea sarcinilor tradiționale, optimizarea costurilor și extinderea rolului lor strategic în companie. El a subliniat că dezvoltarea competențelor, agilitatea organizațională și construirea unei infrastructuri de date conectate vor avea implicații majore asupra rolului CFO-ului în viitor.

„Liderii financiari iau tot mai mult în considerare sau folosesc deja soluții de automatizare și de inteligență artificială pentru a eficientiza modul în care sunt îndeplinite sarcinile lor tradiționale, pentru a optimiza costurile și, în același timp, pentru a răspunde așteptărilor tot mai mari legate de rolul și aria de responsabilitate extinse ale acestora și pentru a avea o contribuție relevantă la definirea strategiei de business. Construirea abilităților necesare și asigurarea nivelului potrivit de agilitate organizațională implică mai mult decât găsirea combinației potrivite de infrastructură tehnologică, necesită oameni potriviți, cu un simț al curiozității și abilități de rezolvare a problemelor, precum și cu experiență în tehnologie, coroborate cu învățarea continuă pentru dezvoltarea de noi competențe. Măsura în care liderii financiari vor reuși să creeze o infrastructură de date conectată, să își extindă valoarea lor ca lideri dincolo de funcția financiară și să stimuleze agilitatea organizației prin prioritizarea unei guvernanțe eficiente și a planificării pe baza scenariilor va avea implicații majore asupra rolului lor tot mai amplu în întreaga organizație pe viitor”, a declarat Zeno Căprariu, Partener Audit, Deloitte România, și Lider al CFO Program în România.

Studiul Deloitte Finance Trends 2026 a fost realizat la nivel global pe un eșantion de peste 1.300 de lideri financiari din diverse industrii, majoritatea fiind directori financiari sau adjuncți ai acestora.