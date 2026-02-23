Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus, la TVR Info, că este prea devreme să se discute despre deblocarea pensiilor. El a explicat că înainte s-au făcut majorări de salarii și pensii fără să existe sursele necesare și că acum trebuie să se acționeze altfel.

Alexandru Nazare a arătat că este probabil ca mulți români să se fi săturat de astfel de promisiuni făcute de-a lungul anilor, care ulterior s-au dovedit nesustenabile, motiv pentru care nu dorește să își asume un angajament similar.

El a precizat că își dorește, la fel ca întregul Guvern, o dezghețare a pensiilor, însă a subliniat că aceasta trebuie realizată într-un mod sustenabil.

Ministrul Finanțelor a adăugat că este necesară schimbarea modului în care au fost făcute majorările în trecut, referindu-se la creșteri de salarii și pensii operate fără existența surselor de finanțare pentru acoperirea acestora.

„Cred că este prematur să discutăm despre dezgheţare (a pensiilor – n.r.) în acest moment. Îmi doresc foarte mult să fim în situaţia în care, pe baza evoluţiilor lunare, pe baza execuţiei bugetare (…) să putem arăta o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei din care am venit. Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente. Probabil foarte mulţi români s-au săturat, pentru că au avut foarte multe astfel de promisiuni, de-a lungul anilor, promisiuni care s-au dovedit nesustenabile şi nu vreau să fac un astfel de angajament. Evident că îmi doresc şi evident că ne dorim această dezgheţare, dar trebuie să o facem într-un mod sustenabil. Trebuie să schimbăm modul în care am făcut-o în trecut, să facem creşteri de salarii şi creşteri de pensii, fără să avem sursele pentru aceste creşteri. Nu cred că are rost să ne întoarcem la situaţia în care am fost înainte”, a subliniat Nazare.

Ministrul Finanțelor a explicat că decizia privind înghețarea salariilor și pensiilor a fost luată anul trecut, în coaliție.

El a spus că fără această măsură nu se va putea atinge ținta de deficit în 2026 și că în trecut au fost creșteri succesive care nu erau sustenabile.

De aceea, în 2026, deocamdată, nu se pot face deblocări, deși pe măsură ce anul va trece și situația se va îmbunătăți, acest subiect poate fi discutat.