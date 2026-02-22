Sibiul își păstrează politica fiscală pentru 2026, după ce plângerile depuse de consilierul AUR Constantin Dincă și de compania General Hotel Group au fost respinse. Disputa a început din cauza unei taxe suplimentare pe clădirile nerezidențiale, care afectează firmele și hotelurile din oraș.

Consilierul Constantin Dincă a cerut anularea unei hotărâri a Consiliului Local Sibiu care stabilește nivelul impozitelor și taxelor pentru 2026. În același timp, General Hotel Group, care deține mai multe hoteluri în oraș, a contestat hotărârea, nemulțumită de creșterea impozitului pe clădirile nerezidențiale deținute de firme.

Hotărârea prevede o cotă suplimentară a impozitului pe aceste clădiri, care se aplică firmelor și instituțiilor și are scopul de a sprijini bugetul local. Banii astfel colectați vor fi folosiți pentru servicii publice, investiții în infrastructură, iluminat public, salubrizare, spații verzi și alte proiecte pentru dezvoltarea orașului. Constantin Dincă a contestat majorarea, spunând că nu a fost făcut un studiu de impact și că decizia nu respectă principiile legalității, proporționalității și echității fiscale.

Compania General Hotel Group a susținut că impozitul suplimentar nu este justificat și că explicațiile hotărârii nu sunt suficiente.

Autoritățile locale au explicat că hotărârea respectă legea și a fost adoptată conform Codului Fiscal, Codului Administrativ, Legii nr. 239/2025 și Ordonanței de Urgență nr. 78/2025, care stabilesc modul de calcul al impozitelor pentru anul următor. Creșterea impozitului pe clădirile nerezidențiale nu a fost o decizie arbitrară, ci o aplicare corectă a legii.

Consiliul Local a motivat că aceste taxe suplimentare au fost stabilite pe baza unor criterii clare: veniturile din impozite sunt importante pentru bugetul orașului, ele permit asigurarea serviciilor publice de calitate, țin cont de creșterea prețurilor pentru servicii publice, mențin predictibilitatea fiscală și oferă resurse pentru investiții și dezvoltarea durabilă a Sibiului.

Autoritățile au precizat că legea nu obligă la întocmirea unui studiu de impact pentru astfel de hotărâri și că decizia a fost susținută prin raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare. În plus, majorarea impozitului nu reprezintă o creștere față de anul trecut, ci menține politica fiscală a orașului, sprijinind investițiile și dezvoltarea sustenabilă a municipiului.