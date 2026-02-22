Ministrul Florin Manole a spus că subiectul creșterii vârstei de pensionare este închis și nu va fi redeschis, dar că este de acord că se poate discuta despre mai mulți oameni care să lucreze. El a explicat, la „România TV”, că pentru a crește numărul de salariați nu este nevoie să îi ținem pe cei deja activi mai mult timp, ci există alte soluții, cum ar fi stimulente pentru tinerii care caută primul loc de muncă sau pentru șomerii de lungă durată.

În opinia sa, ocuparea trebuie să crească prin astfel de măsuri alternative, nu prin ridicarea vârstei de pensionare.

„Jalonul referitor la pensii este închis și cred că nu va putea fi redeschis de nimeni. Mai mulți oameni în câmpul muncii, da – este o temă cu care sunt de acord. Însă, pentru a crește numărul de salariați, avem alte instrumente, nu să îi ținem pe cei care sunt deja activi până la sfârșitul zilelor. Avem instrumentul prin care, de exemplu, după ce deblocăm un proiect de la finanțe, vom putea acorda stimulente tinerilor aflați în căutarea primului loc de muncă, precum și stimulente pentru șomerii de lungă durată. Trebuie să creștem ocuparea prin mecanisme alternative, nu prin creșterea vârstei de pensionare”, a declarat Florin Manole.

Referitor la nemulțumirile pensionarilor legate de lipsa indexării pensiilor, Manole a explicat că înțelege situația și că majorarea TVA a fost cauza principală a scumpirilor, iar el nu a fost de acord cu această creștere.

A spus că situația CAS trebuie rezolvată la începutul lui 2027 și că până atunci nu se pot face alte majorări, în afară de ajutoarele aprobate de partid. El a recunoscut că aceste măsuri nu sunt suficiente, dar sunt tot ce se poate face momentan.

„Înțeleg ce spuneți. Tot valul de scumpiri a plecat de la creșterea TVA, o temă cu care nu am fost de acord. Inclusiv președintele a spus că TVA nu trebuie să crească – aceasta este rădăcina problemei. CAS – este o temă care trebuie să se încheie la începutul lui 2027, fiind o situație nedreaptă. Mai devreme de începutul anului 2027, nu vom putea veni cu alte creșteri decât aceste beneficii pe care le-am sprijinit ca partid. Știm că nu este suficient și că oamenii așteaptă mai mult, însă este tot ceea ce am putut face”, a afirmat Manole.

Ministrul a mai transmis că va încuraja plata pensiilor pe card, dar fără a obliga pe nimeni, pentru a respecta dreptul pensionarilor de a alege cum să primească banii. El a explicat că plata pe card ar fi mai ieftină pentru stat, deoarece costurile pentru plata în numerar sunt de zece ori mai mari.

Florin Manole a spus că se va începe cu proiecte unde plata pe card aduce beneficii sociale reale și se poate face respectând drepturile oamenilor.