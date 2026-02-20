La nivelul Ministerului Apărării Naționale (MApN) există discuții privind mai multe scenarii care ar putea încuraja militarii în activitate să rămână în sistem după îndeplinirea condițiilor de pensionare, au transmis surse pentru stiripesurse.ro.

Acestea au arătat că unele dintre variantele analizate prezintă avantaje, dar și dezavantaje.

Potrivit surselor, în situația în care un militar se pensionează, ministerul ar urma să suporte atât plata pensiei, cât și salariul unei persoane nou angajate pentru a-i ocupa locul.

Astfel, ar apărea două tipuri de cheltuieli bugetare.

„Pentru că la Ministerul Apărării se plătesc și salarii, și pensii, dacă un om se pensionează, MApN va trebui să plătească și pensia, dar și salariul unui om nou care va fi angajat în sistem. Vor fi două cheltuieli”, au explicat sursele.

Sursele au explicat că stimulentul ar putea fi acordat doar dacă personalul decide să rămână în activitate pentru o perioadă mai lungă. Această măsură ar putea reprezenta un avantaj bugetar prin reducerea necesității de a angaja personal suplimentar.

Conform informațiilor disponibile, în proiecția de buget a MApN pentru anul 2026 sunt incluși atât angajații care îndeplinesc condițiile de pensionare, cât și cei care ar urma să fie angajați în locul acestora.

În situația în care o parte dintre militari ar decide să nu se pensioneze, s-ar putea realiza economii bugetare. Potrivit surselor, aceste economii ar putea fi transformate în stimulente financiare pentru cei care aleg să rămână în sistem.

„Pentru Ministerul Apărării, dacă un om rămâne să lucreze în continuare, în loc să iasă la pensie, se face o economie. Acei bani nu vor fi mutați în altă parte, ci vor fi transformați în stimulent financiar pentru oamenii care, fără să fie forțați, ar decide să rămână în sistem. Sunt diverse scenarii. În proiecția de buget sunt incluși oamenii care se pensionează și cei care urmează să fie angajați. Dacă oamenii nu se mai pensionează, rămân mai mulți bani pe care îi transformăm în stimulente”, au explicat sursele.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că 75% din peste 3.700 de angajați care îndeplineau criteriile de pensionare au ales să nu se pensioneze. Acesta a transmis că există preocupări la nivelul ministerului pentru identificarea unor soluții care să îi stimuleze să rămână în sistem.

Potrivit declarațiilor sale, toți cei care aleg să rămână în activitate, în loc să iasă la pensie, ar putea fi recompensați financiar.

„Eu vă spun ce e în documentele MApN, din peste 3.700 de angajați care puteau să se pensioneze, dar 75% au ales să nu o facă. Suntem preocupați să aranjăm piesele să îi stimulăm să rămână în sistem. Eu cred că se bagă spaima legat de pensionare”, a declarat Radu Miruță, în luna ianuarie.

La acest moment, scenariile analizate se află în fază de discuție la nivelul Ministerului Apărării Naționale.