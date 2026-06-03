Bucureștiul va fi afectat de 12 zile consecutive de ploi și furtuni în prima jumătate a lunii iunie

Capitala va traversa o perioadă cu precipitații abundente, conform celor mai recente prognoze meteorologice. În București, prima parte a lunii iunie va fi marcată de ploi și furtuni frecvente.

Specialiștii anunță că între 2 și 13 iunie locuitorii Capitalei vor înregistra ploi și vijelii zilnice. Temperaturile maxime vor oscila între 25 și 29 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 14 și 17 grade.

În primele zile sunt așteptate ploi torențiale și furtuni de vară, iar spre sfârșitul intervalului precipitațiile vor deveni mai reduse cantitativ, dar încă prezente constant.

După această perioadă cu instabilitate atmosferică, vremea se va modifica semnificativ. Începând cu 14 iunie, temperaturile vor crește până la aproximativ 30 de grade Celsius, iar ploile vor înceta temporar în București.

Miercuri, vremea se va încălzi ușor, cu temperaturi maxime între 20 și 30 de grade în țară. În vest și sud-vest vor apărea averse și descărcări electrice, posibil vijelii și grindină. În București, temperatura maximă va ajunge la 28 de grade, cu ploi de scurtă durată după-amiaza și spre sfârșitul zilei. Minima va fi între 14 și 16 grade.

Joi, instabilitatea atmosferică va persista, cu averse și descărcări electrice în mai multe regiuni, inclusiv Muntenia. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 27 de grade. În București, se vor înregistra înnorări temporare și averse după-amiaza și seara, cu o maximă în jur de 24 de grade și minimă între 14 și 16 grade.

Vineri, cerul va fi variabil, cu averse și descărcări electrice localizate în Maramureș și Transilvania, iar în București probabilitatea pentru ploi slabe va fi redusă. Temperatura maximă va fi de aproximativ 27 de grade, iar minima între 15 și 17 grade.