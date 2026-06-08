ANM a emis Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe și București. Va fi instabilitate atmosferică accentuată până marți seara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru luni, valabilă până la ora 21:00, ce vizează mai multe județe din țară, precum și municipiul București.

Printre zonele aflate sub atenționare se numără județele Bacău, Vrancea, Galați, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, dar și Capitala.

Meteorologii anunță că în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii cu viteze de 50-70 km/h. De asemenea, sunt prognozate căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp în intervale scurte de timp, de 1-3 ore, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp, prin acumulare.

O altă atenționare Cod galben este valabilă marți, între orele 12:00 și 23:00, și vizează județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Tulcea și Constanța.

Și în aceste zone sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar izolat vijelii cu aceleași viteze de până la 70 km/h. Sunt posibile și căderi de grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă vor fi similare, respectiv 15-25 l/mp în intervale scurte și izolat peste 30-40 l/mp.

În Capitală, luni, temperatura maximă va fi cuprinsă între 28 și 30 de grade Celsius, iar minima între 15 și 17 grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporar accentuate, cu averse ce pot acumula, în general, între 15 și 20 l/mp.

Meteorologii avertizează că în București sunt posibile vijelii, cu rafale de până la 70 km/h, precum și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii.

Pentru marți, temperatura maximă în Capitală va fi în jurul valorii de 29 de grade Celsius. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara sunt așteptate din nou înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

ANM transmite că în intervalul 08 iunie, ora 12:00 – 08 iunie, ora 21:00, pentru municipiul București este în vigoare un mesaj de atenționare Cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.