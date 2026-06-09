O ploaie chimică invizibilă cade peste planetă. Substanțele chimice ar putea cauza sănătății umane

Un nou studiu ridică întrebări privind efectele secundare ale unor substanțe chimice introduse pentru protejarea stratului de ozon. Cercetarea indică faptul că anumiți înlocuitori ai compușilor interziși ar putea genera o formă persistentă de poluare la scară globală.

Substanțele chimice care au ajutat la vindecarea stratului de ozon ar fi putut declanșa în liniște o problemă chimică globală pentru totdeauna. Analiza arată că aceste procese au dus la formarea și depunerea continuă a unui compus chimic stabil în mediu. Fenomenul este descris ca fiind răspândit pe întreaga suprafață a planetei, fără zone complet neafectate.

Cercetătorii de la Universitatea Lancaster estimează că agenții frigorigeni și unele gaze utilizate în anestezie au generat aproximativ 335.500 de tone de acid trifluoroacetic (TFA) între 2000 și 2022.

Substanța este identificată ca un produs secundar al degradării chimice în atmosferă. Prezența sa a fost observată în precipitații, dar și în zone izolate, inclusiv în regiuni polare. Evoluția concentrațiilor indică o tendință de creștere pe termen lung.

Studiul publicat în Geophysical Research Letters a utilizat modele de transport chimic pentru a urmări transformările substanțelor în atmosferă. Analiza a vizat modul în care acestea reacționează și ajung ulterior pe suprafața Pământului.

Compusul TFA apare în urma degradării hidroclorofluorocarburilor și hidrofluorocarburilor, utilizate pe scară largă în refrigerare și climatizare. Deși aceste gaze sunt în proces de eliminare treptată, nivelurile lor atmosferice continuă să fie relevante. TFA este inclus în categoria PFAS, cunoscute pentru persistența ridicată în mediu.

Substanța este asociată cu îngrijorări legate de impactul asupra ecosistemelor și sănătății umane. Agenția Europeană pentru Produse Chimice o clasifică drept dăunătoare organismelor acvatice. Studii au identificat prezența TFA în sânge și urină umană, iar autoritățile germane au propus clasificarea sa ca posibil toxic pentru reproducere.

Nivelurile actuale sunt încă dezbătute în raport cu pragurile de risc, însă acumularea sa ridică probleme de monitorizare pe termen lung. Cercetătorii au declarat: „Studiul nostru arată că înlocuitorii de CFC sunt probabil sursa atmosferică dominantă de TFA”.

Analizele includ date din rețele internaționale de monitorizare și observații din precipitații și carote de gheață. Modelele arată că substanțele se pot deplasa pe distanțe mari înainte de descompunere.

În regiunile arctice, depunerile sunt atribuite aproape integral acestor compuși, deși sursele sunt situate la mii de kilometri distanță. Un alt factor emergent este utilizarea HFO-1234yf în sistemele de climatizare auto, care contribuie la formarea TFA.

„Înlocuitorii CFC au durate lungi de viață și pot fi transportați în atmosferă de la punctul lor de emisie până în regiuni îndepărtate, cum ar fi Arctica, unde se pot descompune pentru a forma TFA”, a spus Lucy Hart.

Noile clase de agenți frigorigeni sunt analizate pentru potențialul lor de a genera compuși persistenți. Utilizarea HFO-urilor este în creștere, în special în sectorul auto, ceea ce adaugă incertitudine privind evoluția concentrațiilor viitoare. O parte dintre cercetători subliniază că reducerea unor substanțe nu elimină complet formarea TFA.

Monitorizarea continuă este considerată necesară pentru a urmări evoluția depunerilor. „Se știe că o serie de HFO-uri formează TFA”, a declarat profesorul Ryan Hossaini de la Universitatea Lancaster și coautor al studiului.

Profesorul Cris Halsall, directorul Centrului de Mediu din Lancaster și coautor, a afirmat: „În general, am considerat TFA ca un produs de descompunere al utilizării câtorva pesticide fluorurate, dar este clar că TFA (o substanță chimică foarte persistentă în mediu) provine din utilizarea și descompunerea unui grup foarte larg de substanțe chimice organofluorurate, inclusiv agenți frigorigeni, solvenți, produse farmaceutice și grupul PFAS în general.