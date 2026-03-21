O nouă substanță începe să schimbe piața băuturilor energizante și atrage atenția consumatorilor care caută energie fără nervozitate, tremur sau senzația de „cădere” resimțită uneori după consumul de cafea.

Denumită paraxantină, aceasta este produsă în mod natural de organism atunci când metabolizează cafeina, însă a început acum să fie introdusă direct în băuturi și suplimente. Entuziasmul este în creștere, însă specialiștii avertizează că dovezile științifice rămân încă limitate, scrie site-ul The Conversation.

Paraxantina este promovată drept o alternativă modernă la cafeină și începe să apară în tot mai multe băuturi energizante și produse pe bază de cafea. Producătorii susțin că oferă o stare de vigilență mai stabilă, fără tremurături sau scăderi bruște de energie.

Din punct de vedere biologic, compusul acționează într-un mod similar cafeinei, blocând adenozina – un mesager chimic din creier responsabil pentru instalarea senzației de somn. Ca urmare, consumatorii pot experimenta o creștere temporară a atenției și o reacție mai rapidă la stimuli.

Cercetările de până acum, realizate pe grupuri relativ mici de participanți, sugerează îmbunătățiri ale atenției, memoriei pe termen scurt și timpului de reacție. Efectele ar putea dura până la șase ore după administrarea unei doze de aproximativ 200 mg sub formă de capsule.

Un studiu recent indică faptul că paraxantina ar putea depăși cafeina în ceea ce privește performanța cognitivă după efort fizic intens. Cu toate acestea, baza de dovezi este încă redusă, iar studiile independente de confirmare sunt puține.

Unele băuturi energizante care conțin paraxantină includ între 200 și 300 mg per porție, o cantitate comparabilă cu cea dintr-o cafea foarte tare sau din produsele energizante clasice. În Europa, substanța este evaluată în prezent ca „aliment nou”, ceea ce înseamnă că autoritățile analizează siguranța și efectele sale înainte de o eventuală aprobare pe scară largă.

Testele realizate pe adulți, care au implicat doze de până la 200 mg zilnic timp de o săptămână, au arătat o toleranță bună. Totuși, specialiștii subliniază că paraxantina nu are o istorie îndelungată de utilizare în alimente, iar cercetările pe termen lung sunt rare. Din acest motiv, nu este recomandată copiilor sau femeilor însărcinate, la fel ca și cafeina.

Companiile descriu frecvent produsele cu paraxantină ca oferind o energie „curată” sau mai lină, însă cercetătorii atrag atenția că acești termeni nu au o semnificație științifică formală. Deși unii utilizatori pot percepe efecte mai blânde decât în cazul cafeinei, lipsesc studii clinice ample și independente care să confirme aceste diferențe.

În consecință, experții recomandă deocamdată prudență: utilizarea celei mai mici doze eficiente, evitarea consumului spre finalul zilei și necombinarea cu alți stimulenți.