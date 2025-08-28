Geanina Abul Haija, o româncă stabilită de 12 ani în Iordania, a vorbit despre experiența sa în cadrul emisiunii „Departe de România”. Comunitatea românilor din această țară s-a format încă din anii ’70, prin căsătoriile cu absolvenți ai universităților românești, iar astăzi românii continuă să descopere diferențele dintre cele două sisteme.

Un prim aspect remarcabil este infrastructura, potrivit informațiilor publicate de Știri Diaspora. Drumurile asfaltate nu se limitează doar la marile orașe, ci se întind până la cele mai îndepărtate obiective turistice. Chiar și traseele care duc spre zone retrase sunt modernizate, ceea ce oferă un contrast puternic față de percepția potrivit căreia locurile mai izolate ar fi greu accesibile.

Un alt element care atrage atenția este rapiditatea serviciilor publice. La preschimbarea permisului de conducere, procesul a durat doar 45 de minute, timp în care s-au rezolvat toate formalitățile, de la verificările medicale la cele administrative. Documentul, valabil zece ani, a fost eliberat chiar și în cazul unei persoane fără cetățenie iordaniană la acel moment.

Într-o situație de urgență, când titularul trebuia să plece imediat în România, pașaportul iordanian expirat a fost reînnoit direct la aeroport, în doar 20 de minute, pentru o perioadă de cinci ani, pe baza biletului de avion și a explicației privind contextul.

Serviciile de stare civilă sunt reglementate prin proceduri clare. Dacă actele solicitate nu sunt eliberate într-o oră, cetățeanul are dreptul să discute direct cu directorul instituției. Tot sistemul este digitalizat și corelat cu codul numeric personal, ceea ce oferă transparență și rapiditate în interacțiunea cu administrația.

„Dacă în termen de o oră nu ți se eliberează actele solicitate, ai dreptul să soliciți o întâlnire direct cu directorul instituției. Tot sistemul este foarte bine digitalizat și bazat pe codul numeric personal al cetățeanului. Eficiența e surprinzătoare”, a relatat românca, potrivit sursei menționate.

Eficiența reiese și din experiențele ulterioare. La reînnoirea permisului după zece ani, deși solicitantul avea numele schimbat prin căsătorie și statutul de cetățean iordanian, întregul proces a durat doar 15 minute. În plus, pentru eliberarea documentului a fost necesară doar cartea de identitate iordaniană, celelalte documente pregătite nefiind cerute.

„De data aceasta aveam și numele schimbat după căsătorie și între timp devenisem cetățean iordanian. Am mers pregătită cu toate documentele, inclusiv pașapoartele românești vechi. Mi-au cerut doar cartea de identitate iordaniană, iar în 15 minute, cu tot cu verificarea oftalmologică, aveam permisul nou în mână. Doar că a durat un sfert de oră pentru că funcționarul a fost întrerupt de alte persoane”, a mai spus ea.

Aceste exemple arată modul în care o țară cu o suprafață majoritar acoperită de deșert reușește să combine digitalizarea și infrastructura modernă pentru a oferi cetățenilor servicii rapide și eficiente, reprezentând o veritabilă lecție de organizare pentru statele din regiune și nu numai.