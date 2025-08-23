Deputatul Andrei Gușă a subliniat că țara se confruntă cu un declin accelerat al populației. Potrivit datelor invocate, numai în anul 2023 aproximativ 50.000 de români au emigrat legal, ceea ce înseamnă o medie de 140 de persoane pe zi.

„Este o mare rumoare în spațiul public legată de declarațiile colegului meu, Dan Tanasă, care a zis că România ar trebui să refuze livrările făcute de concetățenii noștri srilankezi sau nepalezi, care, practic, au inundat marile orașe din România. Este evident faptul că această declarație este una la modul figurat, la propriu ea neavând niciun sens și nici măcar nefiind legală. Dar declarația la modul figurat este foarte potrivită și vă explic și de ce”.

Pe lângă emigrare, România are un spor natural negativ pronunțat. Diferența dintre nașteri și decese ajunge lunar la 10.000–12.000 de persoane, ceea ce reprezintă 120.000–150.000 de locuitori pierduți anual. În total, țara pierde peste 200.000 de români în fiecare an.

„Există zeci de mii de români, spre exemplu cincizeci de mii de români, care au emigrat cu acte în 2023. Asta înseamnă undeva la 140 de români care pleacă în fiecare zi. În egală măsură, există un spor negativ natural în România, la o medie de 10-12 mii decese mai multe decât nașteri pe lună, ceea ce dă undeva la 120-140, chiar 150 de mii de români mai puțini în fiecare an. Dacă adunăm și cu cei 50 de mii care aleg să emigreze, ajungem la 200 de mii de români care dispar, practic, în fiecare an”.

Deputatul a mers până la a estima că, dacă ritmul actual se menține, în următoarele 70–100 de ani populația românească ar putea să dispară aproape complet din interiorul granițelor naționale.

„În 10 ani, avem două milioane și, în ritmul acesta, în 70-80-90 de ani, maximum într-un secol, dacă se continuă așa și de ce nu s-ar continua, practic nu va mai exista nici țipenie de român în lume sau cel puțin nu în România”.

În paralel cu scăderea numărului de români, tot mai mulți muncitori nepalezi și srilankezi vin să lucreze în marile orașe ale țării. Gușă susține că deja există sute de mii de lucrători din Asia, angajați în domenii unde forța de muncă locală este insuficientă.

El a criticat modul în care Guvernul gestionează situația, acuzând că preferă să închidă ochii la problema demografică și să mizeze pe importul de muncitori străini, în loc să încurajeze creșterea natalității și să sprijine familiile tinere.

„În egală măsură, se importă foarte multă forță de muncă. Există sute de mii de nepalezi, srilankezi și așa mai departe, care invadează țara și guvernul Bolojan ce face? Ei bine, se uită în altă parte; mai mult, taie indemnizațiile gravidelor și tinerelor mămici, ca să, nu-i așa, „ajute sporul natural în România”. Acesta este marele elefant din încăpere, despre care nu vorbește nimeni și e foarte bine să atragem atenția pe marginea acestui subiect”.

Gușă a atacat direct Executivul condus de premierul Ilie Bolojan, afirmând că deciziile de reducere a sprijinului financiar pentru gravide și tinere mame contravin obiectivului de a stimula sporul natural.

În opinia sa, măsura transmite un semnal negativ familiilor românești, exact într-un moment în care natalitatea ar trebui susținută prin politici clare și consistente.