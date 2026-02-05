Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a spus că România s-a prezentat la reuniunea de la Washington ca un partener important al SUA și al aliaților din zona transatlantică în ceea ce privește siguranța economică și mineralele rare. Evenimentul a fost organizat de secretarul de stat american Marco Rubio și de vicepreședintele SUA J.D. Vance, potrivit Ministerului de Externe (MAE).

Ea a transmis că România, ca partener strategic al SUA și membru important al UE în domeniul mineralelor rare, a participat la prima astfel de reuniune la invitația lui Marco Rubio. Potrivit MAE, discuțiile de la Washington au avut scopul de a întări siguranța economică, de a face mai stabile lanțurile de aprovizionare cu minerale rare și de a crea parteneriate globale care să protejeze industriile și locurile de muncă pe viitor.

Ministra a explicat că, într-un moment în care industria de apărare, tehnologia și energia din România caută resurse pe piața globală, este foarte important ca țara să participe la negocieri internaționale. Ea a arătat că România este de acord cu evaluarea SUA privind riscurile și că, în cadrul parteneriatului strategic, susține ideea formării unei coaliții globale care să protejeze industriile de presiuni politice și de probleme în aprovizionare. România sprijină întărirea lanțurilor de aprovizionare transatlantice prin politici publice și mecanisme de piață.

Țoiu a participat la reuniune ca parte dintr-un grup restrâns de cinci miniștri europeni și a subliniat că, în situația actuală din lume, economia și securitatea nu mai pot fi separate. Ea a susținut că relațiile dintre UE și SUA ar trebui întărite în ceea ce privește investițiile, procesarea materiilor prime și regulile comune de piață.

Ministra a transmis că toate țările au primit un semnal de alarmă legat de dependența de anumite lanțuri de aprovizionare și că invitația SUA a grăbit măsurile pentru reducerea riscurilor. Ea a arătat că România susține puternic relația cu SUA și consideră că un acord internațional privind mineralele rare este direcția corectă. De asemenea, a spus că România vrea să folosească parteneriatele existente pentru a crea prosperitate și locuri de muncă și că stabilitatea pentru industrii poate exista doar dacă statele reacționează împreună la practicile de dumping și la problemele din piață.

Potrivit declarației sale, România are peste 120 de ani de colaborare cu SUA în investiții legate de resurse naturale, mai ales în energie, și vrea să dezvolte în continuare aceste proiecte atât bilateral, cât și în format UE-SUA. Ea a subliniat că România are resurse importante, inclusiv unele dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa, precum și proiecte legate de magneziu, grafit și materiale pentru magneți. Țara are o strategie prin care vrea să atragă mai multe investiții și să proceseze materiile prime în produse finite.

Ministra a mai arătat că economia României a crescut mult în ultimele decenii, dar dezvoltarea viitoare a unor industrii importante — auto, energie, tehnologie, apărare sau electrocasnice — depinde de integrarea în lanțuri de aprovizionare sigure și stabile. Ea a spus că România este pregătită să le construiască rapid.

În evaluarea Organizației pentru Comerț Internațional a SUA se arată că România începe să devină un actor strategic pentru aprovizionarea Europei cu minerale rare. Țara ar fi făcut pași pentru relansarea unor exploatări miniere și pentru extinderea explorărilor, iar guvernul, împreună cu UE, a pus accent pe investiții și pe acordarea de licențe.

Ministerul de Externe a mai transmis că, în aproximativ 30 de zile, ar urma să fie finalizată o formă a unui Memorandum de Înțelegere negociat de Comisia Europeană și Departamentul de Stat al SUA. Acesta ar trebui să ajute la coordonarea politicilor și mecanismelor comerciale privind materiile prime rare. România spune că este pregătită să contribuie în domenii precum apărare, tehnologie avansată, magneți, baterii, stocarea energiei, aerospațial și tranziția la energie verde și vede oportunități și în reciclare pentru a folosi mai eficient resursele.

MAE a subliniat și că mineralele rare sunt esențiale pentru tehnologiile moderne și vor deveni și mai importante pe măsură ce inteligența artificială, robotica, bateriile și dispozitivele autonome se dezvoltă.

România a participat la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare de la Washington din 2026, la invitația directă a secretarului de stat american Marco Rubio. La întâlnire au mai fost prezenți vicepreședintele JD Vance, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul pentru Interne Doug Burgum, secretarul Energiei Chris Wright și reprezentantul comercial al SUA, ambasadorul Jamieson Greer.

Reuniunea a reunit cinci miniștri de externe din UE – România, Italia, Polonia, Țările de Jos și Lituania – alături de miniștri și reprezentanți din alte 54 de țări și de Comisia Europeană.