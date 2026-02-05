Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, dominată de republicani, pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România. În document se arată că nu există dovezi clare care să ateste un amestec al Rusiei în procesul electoral, așa cum a fost invocat oficial.

În același timp, raportul susține că Comisia Europeană ar fi interferat în mod repetat în alegerile naționale ale statelor membre prin presiuni exercitate asupra platformelor online. Aceste acuzații sunt legate de aplicarea Legii serviciilor digitale, intrată în vigoare în 2023.

Potrivit raportului, înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, dar și înaintea alegerilor europene din iunie 2024, Comisia Europeană ar fi cerut eliminarea sau limitarea unor tipuri de conținut. Comisia Europeană a respins acuzațiile și a transmis că sunt complet nefondate.

Robert Turcescu a spus că, după publicarea raportului, timp de aproximativ 24 de ore nu au existat reacții publice clare. El a afirmat că, în acest interval, nu a fost exprimată nicio poziție fermă și că explicațiile au apărut abia ulterior.

Bogdan Comaroni a spus că primele reacții ar fi venit din zona ONG-urilor, urmate de explicații din partea lui Nicușor Dan. În discuție a fost adus și subiectul desecretizării informațiilor legate de amestecul Rusiei, despre care s-a afirmat că ar mai fi nevoie de doi sau trei ani pentru clarificare.

Comaroni a spus că alegerile au fost anulate înainte de prezentarea unor probe concrete și că, ulterior, anchetele ar căuta dovezi pentru o decizie deja luată. El a afirmat că, din perspectiva republicanilor americani, această situație lasă impresia unui proces electoral ilegitim, impresie care, odată formată, este greu de retras.

Robert Turcescu: Nu știu dacă ai observat că 24 de ore au fost toți paralizați. Nu scoteau un cuvânt când a apărut raportul ăsta. Până n-a venit comanda nu știau ce să zică. Bogdan Comaroni: Dar ai văzut? Comanda a venit înainte la ONG-iști și după aia și domnul Nicușor (n.r. președintele Nicușor Dan) să ne explice. (…) Când a fost întrebat concret: Nicușoare când aflăm? Ai zis că desecretizezi asta cu rușii, că au intrat spionii și ne-au „ras” alegerile. A trecut un an aproape și el a zis că ne trebuie încă 2-3 ani ca să aflăm, ca să se producă probele. Noi suntem ca în bancul ăla că întâi tragi și împuști și abia apoi strigi stai că trag. Adică întâi am anulat alegerile și acum parchetul caută probe la o chestiune care oricum este tranșată. Cu ce rămânem de aici? Din punctul de vedere al republicanilor americani, care deocamdată sunt la putere, îl consideră pe Nicușor ilegitim. Și doi, îl consideră exact în categoria Maduro. Cu asta rămânem de aici. Rămânem cu faptul că nu mai putem retrage această impresie.

Octavian Hoandră a spus că raportul nu face decât să reia teme discutate de mai mult timp. El a afirmat că documentul este redactat de membri ai Comisiei juridice apropiați de tabăra lui Donald Trump, dar că are și semnatari din alte zone politice.

Hoandră a spus că reacțiile din mass-media au arătat dificultatea cu care subiectul a fost gestionat și că raportul a accentuat divizarea deja existentă pe tema anulării alegerilor.