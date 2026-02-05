Statele Unite ale Americii și-au exprimat oficial intenția de a colabora cu România pentru dezvoltarea și securizarea sectorului mineralelor critice, un domeniu considerat esențial pentru economia globală și pentru siguranța națională. Anunțul a fost transmis de reprezentanții Ambasadei SUA la București, printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

Inițiativa vizează în principal consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice — resurse indispensabile pentru industrii strategice precum tehnologia avansată, energia verde, apărarea și producția de echipamente electronice. Potrivit diplomaților americani, stabilitatea și fiabilitatea acestor lanțuri reprezintă o prioritate comună pentru statele implicate.

„Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică și națională comună și își reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic”, au transmis reprezentanții Ambasadei SUA.

Pentru România, această colaborare poate deschide oportunități economice importante, inclusiv investiții, transfer de tehnologie și integrarea mai puternică în lanțurile internaționale de producție. În același timp, parteneriatul contribuie la poziționarea țării ca actor relevant în domeniul resurselor esențiale pentru tranziția energetică și digitală.

România dispune de o varietate largă de resurse minerale considerate critice sau strategice, dintre care unele pot fi exploatate relativ ușor. Printre acestea se numără grafitul, nisipurile cuarțoase, mineralele de bor, fosforitele, dar și metale precum cuprul, magneziul, bismutul, galiul, germaniul, telurul, stibiul, titanul și wolframul, alături de diferite categorii de pământuri rare. Aceste resurse sunt esențiale pentru industrii de vârf, de la tehnologiile verzi până la electronică și apărare.

O analiză publicată în primăvara anului 2025 evidenția faptul că România deține rezerve semnificative din lista europeană a materiilor prime critice și strategice. Cu toate acestea, exploatarea lor rămâne mult sub potențial, din cauza lipsei investițiilor, a infrastructurii insuficiente și a capacităților industriale limitate de procesare.

Specialiștii în domeniu susțin de mult timp că subsolul României este deosebit de bogat. Potrivit mineralogului Ștefan Marincea, fost director al Institutului Geologic Român, țara noastră s-ar putea situa chiar în primele poziții la nivel european în privința resurselor de minerale critice. Problema majoră nu ține de existența zăcămintelor, ci de incapacitatea de a le valorifica eficient, într-un context internațional în care marile puteri economice sunt tot mai interesate de controlul acestor resurse strategice.