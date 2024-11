Robert Sighiartău a afirmat că este o metodă clasică de propagandă, asemănătoare celor din manualele Moscovei, în care se creează un „atac” cibernetic de fațadă, pentru a se prezenta drept victimă și a genera confuzie cu privire la afilierile reale ale celor implicați.

Potrivit deputatului PNL, dovada este faptul că Directoratul Național de Securitate Cibernetică a declarat că se oferă să investigheze „incidentul”, însă AUR a refuzat categoric această propunere.

Amintim că în dimineața zilei de miercuri, site-ul oficial al Partidului AUR ar fi fost atacat cibernetic. Hackerii au reușit să preia controlul asupra platformei, publicând un mesaj provocator și anunțând intenția de a vinde o bază de date sensibilă a partidului.

În plus, aceștia au amenințat cu difuzarea unui videoclip compromițător care l-ar implica pe liderul AUR, George Simion. Acest incident ridică semne de întrebare asupra nivelului de securitate cibernetică și vulnerabilităților existente pe site-urile importante din România.

Hackerii au preluat controlul asupra paginii principale a site-ului, înlocuind-o cu un mesaj provocator în limba engleză. De asemenea, aceștia au anunțat că au accesat baza de date a partidului și au obținut informații sensibile ale acestuia.

Printre informațiile puse la vânzare se numără și mesaje private ale liderilor AUR. Atacul nu s-a oprit însă aici, hackerii amenințând că dețin și o înregistrare privată cu George Simion, liderul partidului.

În dimineața zilei de miercuri, hackerii au preluat controlul site-ului oficial al AUR și au postat un mesaj provocator, în care declarau că „Acest domeniu este confiscat de Rusia”. În locul conținutului obișinuit al partidului, pe site au apărut imagini cu două figuri politice din România. Printre acestea, se afla o fotografie cu Marcel Ciolacu, însoțită de o melodie din campania prezidențială a lui Traian Băsescu, interpretată de maneliștii Florin Salam și Roxana Prințesa Ardealului.

Hackerii au transmis un mesaj direct în limba engleză:

„We have for sale all AUR database and all sensitive informations (all private DMs). And a private s*xtape with George Simion. This domain is confiscated by Russia” – „Avem de vânzare toată baza de date AUR și toate informațiile sensibile (toate DM-urile private). Și un s*xtape privat cu George Simion. Acest domeniu este confiscat de Rusia”.