Partidul AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) a devenit victima unui atac cibernetic, miercuri dimineață, când site-ul oficial al formațiunii a fost compromis. Hackerii au modificat pagina principală a site-ului și au afișat un mesaj provocator în limba engleză. În plus, aceștia au anunțat că au obținut acces la baza de date a partidului și la informațiile sensibile ale acestuia.

Printre datele scoase la vânzare, se află și mesaje private ale liderilor AUR. Atacul nu s-a limitat doar la aceste informații, hackerii amenințând că au și o înregistrare privată cu George Simion, liderul AUR.

În dimineața zilei de miercuri, hackerii au preluat controlul site-ului AUR și au postat un mesaj provocator, în care anunțau că „Acest domeniu este confiscat de Rusia”.

În locul mesajelor obișnuite ale partidului, pe site au apărut imagini cu două personalități politice din România.

Printre acestea, se află o fotografie cu Marcel Ciolacu și o melodie din campania prezidențială a lui Traian Băsescu, interpretată de maneliștii Florin Salam și Roxana Prințesa Ardealului.

Hackerii au transmis un mesaj clar în limba engleză:

We have for sale all AUR database and all sensitive informations (all private DMs). And a private s*xtape with George Simion. This domain is confiscated by Russia” – „Avem de vânzare toată baza de date AUR și toate informațiile sensibile (toate DM-urile private). Și un s*xtape privat cu George Simion. Acest domeniu este confiscat de Rusia.”