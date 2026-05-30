Escrocheriile cu voci generate de AI fac tot mai multe victime. Clonarea vocii cu inteligență artificială devine o armă folosită de escroci pentru a obține bani

Escrocheriile bazate pe clonarea vocii cu inteligență artificială (AI voice cloning) au devenit una dintre cele mai rapide și mai eficiente forme de fraudă digitală. Atacatorii folosesc voci sintetice extrem de realiste pentru a se da drept membri ai familiei, colegi sau chiar reprezentanți ai unor instituții, cu scopul de a obține bani în situații de urgență fabricate.

Acest tip de fraudă este în creștere la nivel global, iar experții în securitate cibernetică avertizează că diferențierea între o voce reală și una generată de AI devine din ce în ce mai dificilă pentru utilizatorii obișnuiți.

AI voice cloning este o tehnologie care poate replica vocea unei persoane pornind de la doar câteva secunde de înregistrare audio. Aceste mostre pot fi obținute din:

clipuri video publice de pe rețele sociale

mesaje vocale trimise anterior

apeluri telefonice înregistrate

conținut audio postat online

Odată procesată, vocea poate fi folosită pentru a genera mesaje sau chiar conversații în timp real, în funcție de nivelul tehnologic utilizat de atacatori.

Pericolul major vine din realismul ridicat al acestor voci, care pot reproduce tonul emoțional, inflexiunile și ritmul vorbirii unei persoane reale.

Etapă Descriere 1. Inițiere apel Victima primește un apel aparent de la o persoană apropiată (membru al familiei, prieten, coleg). 2. Simulare criză Vocea clonată afirmă că se află într-o situație critică, precum accident, răpire sau probleme legale urgente. 3. Solicitare financiară Apare cererea de bani sau transfer rapid, de obicei prezentată ca fiind esențială pentru rezolvarea situației. 4. Presiune psihologică Victima este împinsă să acționeze imediat, fără timp pentru verificări sau confirmări externe.

Tehnologiile moderne de AI au eliminat multe dintre semnele tradiționale de fraudă vocală. Dacă înainte se puteau observa pauze nenaturale sau distorsiuni, acum aceste indicii sunt aproape inexistente.

În plus, atacatorii pot combina mai multe tehnici avansate:

Voice skinning – modificarea vocii unui escroc în timp real

Text-to-speech avansat – generarea de răspunsuri dinamice

Caller ID spoofing – falsificarea numărului de telefon afișat

Rezultatul este un atac multi-strat, dificil de detectat fără verificări externe.

Conform rapoartelor autorităților americane, fraudele care implică AI, inclusiv clonarea vocală, au generat pierderi de sute de milioane de dolari anual. Aceste escrocherii nu vizează doar persoane individuale, ci și companii sau instituții.

Victimele sunt deseori manipulate emoțional, ceea ce reduce semnificativ capacitatea de reacție critică în momentul apelului.

Deși vocea în sine nu mai este un indicator de încredere, există semnale comportamentale importante:

presiune pentru acțiune imediată

solicitări de bani sau transferuri neobișnuite

cererea de a nu contacta alte persoane

scenarii extreme (accident, răpire, urgențe medicale)

refuzul verificării prin alte metode

Aceste elemente sunt considerate „red flags” universale în fraudele digitale moderne.