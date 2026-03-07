Stephen Hibbert, actor englez și scriitor cunoscut pentru rolul său iconic The Gimp în filmul clasic Pulp Fiction regizat de Quentin Tarantino, a murit la vârsta de 68 de ani. Actorul a încetat din viață din cauza unui atac de cord în Denver, Colorado, anunță TMZ.

Copiii săi — Greg, Ronnie și Rosalind — au declarat:

„Tatăl nostru, Stephen Hibbert, a trecut neașteptat în această săptămână. Viața lui a fost plină de iubire și devotament față de artă și familie. Va fi profund regretat de mulți.”

Hibbert lasă în urmă o carieră diversă și remarcabilă, fiind recunoscut nu doar pentru aparițiile sale în filme, ci și pentru contribuțiile ca scriitor și consultant în cinematografie.

Stephen Hibbert a devenit faimos datorită personajului său enigmatic, The Gimp, din Pulp Fiction (1994), alături de staruri precum John Travolta, Samuel L. Jackson și Uma Thurman.

Personajul său, fără replici și îmbrăcat într-un costum de piele, a rămas unul dintre cele mai iconice momente din film. Hibbert a povestit într-un interviu pentru AARP că s-a întâlnit cu Tarantino la faimosul grup de improvizație Groundlings Theater, ceea ce l-a dus la acest rol fără a trebui să vorbească.

„Quentin și cu mine am jucat un scenariu de stăpân și sclav pentru directorul de casting. Am simțit că întreaga mea carieră m-a pregătit pentru acest rol. Whee!” a spus Hibbert despre experiența sa.

Pe lângă actorie, Hibbert a fost scenarist și consultant pentru televiziune și film. În anii ’90, a scris pentru show-uri precum Late Night with David Letterman, Mad TV și Boy Meets World.

De asemenea, a lucrat ca script doctor la filme celebre precum Shrek și seria Austin Powers, apărând chiar și într-un rol mic în Austin Powers: The Spy Who Shagged Me.

Stephen Hibbert a fost pasionat și de educația artistică. A predat cursuri de teorie a filmului la Denver School of the Arts și a oferit lecții de improvizație la Chaos Bloom Theater, inspirând o nouă generație de artiști.

Hibbert a fost căsătorit cu actrița Julia Sweeney din 1989 până în 1994, iar împreună au lucrat în Pulp Fiction. Actorul a lăsat în urmă trei copii ai săi, care îl descriu ca pe un tată dedicat și un artist pasionat.