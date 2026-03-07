În momentul în care o persoană decedează, patrimoniul său – format atât din bunuri, cât și din obligații financiare – se transformă în ceea ce dreptul civil numește masa succesorală. Aceasta include toate bunurile mobile și imobile, economiile, dar și creditele, datoriile sau alte obligații restante.

Important este faptul că datoriile nu se transferă automat către membrii familiei, precum soțul sau copiii. În realitate, ele sunt legate de patrimoniul succesoral și pot fi achitate doar în limitele stabilite de lege și în funcție de modul în care moștenitorii aleg să accepte sau să refuze moștenirea.

Prin urmare, decizia luată de moștenitori în cadrul procedurii succesorale este esențială pentru stabilirea răspunderii financiare.

Una dintre opțiunile prevăzute de legislația civilă este renunțarea la moștenire. Persoana care ar avea dreptul la succesiune poate declara în mod oficial că nu dorește să accepte patrimoniul lăsat de cel decedat.

În această situație, efectele sunt clare: moștenitorul nu primește niciun bun, dar nici nu poate fi obligat să achite vreo datorie. Creditorii nu au dreptul să urmărească bunurile personale ale celui care a renunțat la succesiune.

Această variantă este considerată cea mai sigură atunci când există suspiciunea că datoriile depășesc valoarea bunurilor lăsate în urmă.

O altă posibilitate este acceptarea moștenirii în mod simplu, ceea ce înseamnă că moștenitorul preia întreg patrimoniul succesoral, atât bunurile, cât și obligațiile.

În această situație, răspunderea pentru datorii poate deveni mai extinsă. Dacă datoriile depășesc valoarea bunurilor moștenite, creditorii pot urmări inclusiv bunurile personale ale moștenitorului.

Din acest motiv, juriștii avertizează că acceptarea simplă a moștenirii poate deveni riscantă dacă situația financiară a persoanei decedate nu este cunoscută în detaliu.

Legislația românească oferă și o variantă intermediară, considerată de multe ori cea mai sigură: acceptarea moștenirii sub beneficiu de inventar.

Această procedură presupune întocmirea unui inventar oficial al bunurilor și datoriilor care compun masa succesorală. Moștenitorul acceptă bunurile, dar răspunde pentru datorii doar în limita valorii patrimoniului moștenit.

Cu alte cuvinte, dacă datoriile sunt mai mari decât bunurile, diferența nu poate fi acoperită din averea personală a moștenitorului. Această formă de acceptare este frecvent recomandată atunci când există incertitudini privind obligațiile financiare ale persoanei decedate.

Specialiștii atrag atenția că unele acțiuni aparent banale pot avea consecințe juridice importante. În anumite cazuri, comportamentul moștenitorilor poate fi interpretat drept acceptare tacită a moștenirii.

De exemplu, plata unei datorii a persoanei decedate sau utilizarea bunurilor din patrimoniul acesteia, cum ar fi o mașină ori un cont bancar, pot fi considerate gesturi care indică acceptarea succesiunii.

De aceea, orice decizie privind moștenirea ar trebui luată doar după clarificarea situației juridice și financiare.

Pentru a evita eventualele probleme legale sau financiare,persoanele aflate într-o astfel de situație ar trebui să se adreseze unui notar și să înceapă procedura de succesiune în mod oficial.

Este importantă identificarea tuturor bunurilor și datoriilor existente, iar decizia privind acceptarea sau renunțarea la moștenire ar trebui luată doar după o analiză completă a patrimoniului.

În plus, experții recomandă evitarea plății datoriilor sau folosirii bunurilor persoanei decedate înainte ca procedura succesorală să fie clar stabilită, deoarece aceste gesturi pot produce efecte juridice neașteptate.