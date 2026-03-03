Un fermier din Harghita susține că a rămas fără subvenția APIA după ce terenurile sale au fost atribuite unei alte persoane în evidențele oficiale, situație care l-a lăsat fără sprijinul financiar aferent suprafeței lucrate.

Acesta a explicat, într-o postare publică, că problema a apărut fără o notificare clară, în contextul în care terenurile provin din moștenire și sunt deținute legal. Fermierul a încercat să afle ce demersuri trebuie să urmeze pentru a-și recupera atât terenul, cât și subvenția aferentă.

„Mie APIA mi-a tăiat subvenția și mi-a trecut terenurile la altă persoană. Ce trebuie să fac să-mi recuperez terenul moștenire de la tatăl meu? Vă salut din Harghita”, a transmis fermierul.

În urma mesajului, mai mulți utilizatori au intervenit cu explicații privind mecanismul prin care se stabilesc beneficiarii subvențiilor, scriu cei de la agrointel.ro. Aceștia au subliniat că APIA nu operează modificări directe în Registrul Agricol, responsabilitatea revenind autorităților locale.

Un fermier i-a atras atenția că problema ar putea proveni de la nivelul primăriei, instituția care eliberează adeverințele necesare pentru depunerea cererilor la APIA.

„Terenul dumneavoastră nu a fost trecut de funcționari ai APIA în Registrul agricol cuiva, totul a plecat de la Primărie, pentru că primăria eliberează o adeverință cu cel ce muncește terenul, acolo este buba! Dumneavoastră adresați-vă primăriei cu documentul pe care îl dețineți pe teren, plătiți impozitul pe teren, și pe nimeni nu interesează dacă îl semănați sau îl lăsați pârloagă. Atenție, și pârloaga ia subvenție. După data de 16 martie până pe 5 iunie mergeți cu adeverința de la primărie și declarați la APIA terenul și ce cultivați pe el”, a explicat un alt fermier.

În discuțiile generate de acest caz, alți fermieri au oferit soluții concrete pentru recuperarea terenurilor și a drepturilor aferente subvențiilor, indicând inclusiv pași legali care pot fi urmați în situații similare.

Unul dintre aceștia a recomandat sesizarea directă a departamentului juridic al APIA, în cazul în care autoritățile locale refuză să elibereze documentele necesare.

„În cazul în care primăria nu vrea să vă dea adeverința pentru APIA, fiindcă sunt mână în mână cu cei care v-au lucrat pământul, faceți o cerere la departamentul juridic al APIA din județul în care stați. Cereți să vă comunice cine a declarat pământul între anii x și y. Cu răspunsul de la dânșii, faceți o sesizare către ANAF și Antifraudă. De acolo are statul grijă. Dacă doriți, cu hârtiuța de la APIA și dacă puteți, cu rezultatul anchetei Antifraudă îi puteți da în judecată să vă recuperați banii de subvenții și despăgubiri”, a precizat un alt internaut.

Un alt fermier a insistat asupra faptului că instituția de plăți nu are atribuții de control asupra posesiei terenurilor, fiind necesare demersuri suplimentare pentru clarificarea situației juridice.

Acesta a detaliat pașii pe care proprietarul ar trebui să îi urmeze pentru a-și apăra drepturile, inclusiv identificarea exactă a terenului și notificarea persoanei care îl utilizează fără drept.

„Trebuie să înțelegeți că APIA nu este poliție. În situația dumneavoastră trebuie să procedați în felul următor. Mergeți și identificați cu un GPS coordonatele terenului. Bateți țăruși și faceți scris o adresă către cel care-l declară sau/ și îl folosește și scrieți-i că folosește terenul abuziv. Dacă îndrăznește să-l declare, imediat faceți o plângere la Poliție unde atașați confirmarea de primire a adresei.

Mergeți la APIA și depuneți inclusiv plângerea de la Poliție. Dacă totuși nu dorește să elibereze terenul și să se retragă de la APIA, funcționarul vă trebui să vă cheme la suprapuneri. În baza cadastrului dumneavoastră, vă garantez că niciun funcționar APIA nu vă va da la o parte. Dar trebuie să aveți cadastru. La APIA nu se poate identifica terenul după tarla/ parcelă.

Vă garantez că dacă în scrisoare îi pomeniți de tulburare de posesie, care e infracțiune cu închisoare, îl potoliți imediat. Nu este APIA nimănui, a niciunui funcționar. Nu vă fie teamă de nimic.Dacă aveți cadastru și lucrați terenul, primăria trebuie să vă dea adeverință și APIA subvenție. Nu vă mai lăsați intimidați. Am cunoscut fermieri care au făcut închisoare pentru 1 ha lucrat abuziv și pentru care au primit subvenție”, a explicat un alt fermier.