Studiu: Aproape jumătate dintre companiile din România se confruntă deja cu efectele transparenței salariale. Angajații cer explicații pentru diferențele de venit

Transparența salarială începe să producă efecte în mediul de afaceri românesc chiar înainte de intrarea în vigoare a Directivei europene privind egalitatea de remunerare. Un studiu realizat de Mirro arată că aproape jumătate dintre companiile analizate s-au confruntat deja cu tensiuni interne, solicitări privind echitatea salarială sau plecări ale angajaților care au invocat diferențele de remunerare.

Potrivit studiului realizat de Mirro pe un eșantion de 100 de companii din România, 47% dintre organizații spun că au avut deja situații în care diferențele salariale au generat nemulțumiri, conflicte sau chiar plecări ale angajaților. Fenomenul apare înainte ca Directiva (UE) 2023/970 privind transparența salarială să fie aplicată efectiv la nivel național.

Reprezentanții companiei atrag atenția că multe organizații au tratat până acum noile reguli europene ca pe o obligație care va deveni relevantă abia în 2027, însă realitatea din companii arată că subiectul este deja prezent în discuțiile dintre angajați și angajatori.

„Multe companii au tratat până acum transparența salarială ca pe o cerință de raportare care vine în 2027. Datele arată însă că discuția se întâmplă deja în interiorul organizațiilor, doar că fără un cadru și fără răspunsuri pregătite. În acest caz, diferența o va face capacitatea fiecărei companii de a explica, pe baza datelor de performanță și competențe, de ce există diferențele salariale, nu doar de a le raporta”, a declarat Simona Lăpușan, CEO & Founder Mirro.

Studiul evidențiază o problemă majoră în rândul angajatorilor: lipsa unor sisteme clare și coerente de salarizare.

Potrivit datelor, 50% dintre organizațiile analizate nu au grile salariale complete sau acestea lipsesc cu totul. În consecință, compararea obiectivă a rolurilor și justificarea diferențelor de remunerare devin dificile.

Mai mult, 73% dintre companii recunosc că nu pot explica ușor diferențele de salariu dintre angajații care ocupă poziții similare, iar 37% nu au făcut încă niciun pas concret pentru a se pregăti pentru noile cerințe europene.

Deși multe companii evită să comunice oficial pe tema transparenței salariale, informațiile circulă deja în interiorul organizațiilor.

Potrivit studiului, 71% dintre companii au avut situații în care angajații au aflat pe căi informale despre diferențe salariale existente între colegi care ocupă roluri asemănătoare.

Pentru aproximativ un sfert dintre firmele chestionate, aceste informații au dus la conflicte interne și tensiuni în colectivele de muncă. De asemenea, un număr similar de companii au primit solicitări de majorare salarială motivate de considerente de echitate sau au pierdut angajați care au invocat inegalitățile salariale drept motiv pentru plecare.

Studiul arată că subiectul transparenței salariale a ajuns deja în atenția angajaților, chiar dacă multe organizații nu au inițiat discuții oficiale.

Doar 6% dintre companii au comunicat explicit cu angajații despre directivă și implicațiile acesteia. În schimb, jumătate dintre organizațiile participante la studiu nu au abordat deloc tema la nivel intern sau nu știu în ce măsură angajații sunt informați despre schimbările care urmează. Restul au discutat problema exclusiv la nivel managerial.

Directiva (UE) 2023/970 privind transparența salarială intră în vigoare la 7 iunie 2026 și introduce noi drepturi pentru salariați.

Angajații vor putea solicita informații despre propriul salariu raportat la media pentru postul ocupat și vor avea dreptul să ceară explicații privind eventualele diferențe de remunerare.

Totodată, companiile care nu respectă obligațiile prevăzute de legislația europeană riscă sancțiuni, inclusiv amenzi și plata unor despăgubiri către angajații afectați. Primul raport oficial privind transparența salarială va trebui depus până în iunie 2027 și va avea la bază datele colectate pe parcursul anului 2026.

Potrivit cercetării, cea mai mare îngrijorare exprimată de companii este lipsa unor criterii transparente pentru acordarea majorărilor salariale, bonusurilor și promovărilor. Această problemă a fost menționată în 30% dintre răspunsurile analizate.

Autorii studiului avertizează că riscurile nu mai sunt doar teoretice. Dacă în aprilie 2026 un alt studiu Mirro arăta că 75% dintre companii riscau să nu respecte noile cerințe din punct de vedere tehnic, analiza realizată în iunie indică faptul că efectele neconformării se văd deja în activitatea curentă a organizațiilor.

Potrivit concluziilor cercetării, pentru aproape jumătate dintre companiile participante, transparența salarială a devenit deja o provocare concretă, manifestată prin tensiuni interne, plecări de personal și solicitări la care organizațiile nu sunt încă pregătite să răspundă.