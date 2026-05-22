Campania de primire a cererilor pentru subvențiile din sectorul vegetal și zootehnic se apropie de final. Potrivit informațiilor comunicate de APIA și Ministerul Agriculturii, fermierii pot depune cererile de plată până la data de 5 iunie 2026 inclusiv.

Instituția a anunțat că funcționarii vor lucra și în zilele de sâmbătă, 23 mai și 30 mai, pentru a sprijini fermierii care nu reușesc să ajungă în timpul programului obișnuit. În același timp, APIA recomandă tuturor beneficiarilor să respecte programările stabilite și să contacteze din timp centrele locale și județene pentru finalizarea formalităților necesare.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a precizat că termenul actual trebuie respectat și că nu există intenția unei noi prelungiri.

Acesta a arătat că cel mai important obiectiv este finalizarea în termen a campaniei de depunere a cererilor, subliniind că APIA a lucrat deja în weekend și va continua să facă acest lucru și în perioada următoare pentru a putea prelua toate solicitările fermierilor. Ministrul a menționat că până la data declarației fuseseră depuse peste 500.000 de cereri pentru mai mult de 4,6 milioane de hectare și că este nevoie de un efort suplimentar pentru închiderea cu succes a campaniei.

„În ceea ce privește plățile și cererile de plată de la APIA, cel mai important lucru este să respectăm acest termen de 5 iunie, pentru a primi toate cererile. Ministerul Agriculturii nu intenționează să prelungească acest termen. Cererile se depun zilnic și APIA a lucrat și în weekend săptămâna trecută, vor lucra în weekend și în săptămânile următoare, astfel încât să putem primi toate cererile. Până astăzi au fost depuse peste 500.000 de cereri pentru o suprafață totală de peste 4,6 milioane de hectare, dar avem nevoie de un efort suplimentar pentru a reuși să finalizăm în timp util primirea cererilor”, a afirmat Tanczos Barna.

Datele centralizate de APIA arată că, până în prezent, fermierii au depus 532.709 cereri de plată pentru o suprafață totală de 5.042.718 hectare.

Cifrele sunt încă sub nivelul înregistrat în campania precedentă. Anul trecut, în perioada 3 martie – 13 iunie 2025, au fost depuse 708.012 cereri pentru o suprafață declarată de aproximativ 9,88 milioane de hectare.

Diferența arată că un număr important de beneficiari nu și-au finalizat încă documentația pentru anul în curs, motiv pentru care autoritățile insistă asupra respectării termenului de 5 iunie.

Subvențiile acordate prin APIA reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru agricultura românească. Acestea sunt destinate atât fermierilor din sectorul vegetal, cât și crescătorilor de animale, contribuind la susținerea activităților agricole și la menținerea competitivității exploatațiilor.